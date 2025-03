El Gobierno dice que “estamos mejor” y el problema es la “comunicación”

Ayer, el presidente Santiago Peña se reunió con los ministros de su Gabinete y el ministro Enrique Riera aseguró que fue “la más dura” desde el inicio de este Gobierno. El encuentro fue convocado tras las múltiples críticas al plan “Hambre Cero” y la muerte de un bebé por falta de terapia en un espacio recientemente inaugurado.

“El Presidente estuvo sin chistes ni sonrisas. Dijo que se le acabó la paciencia, que hay que mejorar todos los frentes”, manifestó. Agregó que Peña instó a los ministros a mostrar resultados o dar un paso al costado.

“Dijo: ‘No quiero más excusas, no quiero más diagnósticos, quiero que esto se convierta en respuestas’, que estamos todos prescindibles y que si alguno no se siente con fuerza, está desmotivado, desgastado, que lo iban a reemplazar y agradecer por el esfuerzo”, manifestó.

“Un pirevai general”

El ministro señaló que algunos ministros opinaron que se debe dejar de hablar de grupos que están a favor o en contra del Gobierno y que se tiene que trabajar. “Hay un pirevai (mal humor) general con todos los esfuerzos que se están haciendo y los hechos palpables que se ven”, manifestó.

Señaló que la reunión empezó bajo el precepto de “estamos mal en la percepción ciudadana, a pesar de los esfuerzos y los números”. Señaló que se deben redoblar esfuerzos en varios frentes, como las jornadas de Gobierno en todos los departamentos, por ejemplo.

La prensa debe mostrar “las cosas buenas”

Insistió en que la prensa no muestra “lo bueno” del Gobierno. Señaló que hay muchas obras y logros que merecen ser contados, pero los medios solo muestran “lo negativo”. “Cuando algo es bueno, hay que aplaudir. Yo no creo que la prensa tenga solo que criticar“, consideró.

Señaló que hay muchos trabajos que deben hacer los ministros para mejorar la comunicación con la ciudadanía. “No solamente hay un problema de gestión que tenemos que redoblar, también es un problema de comunicación que hace más grave el asunto”, señaló.

Sobre las desafortunadas reacciones que ha tenido en los últimos meses el presidente de la República, ante consultas de la prensa, dijo que él responde pensando en que “el que nada debe nada teme”. Consideró que Peña siente que “actúa de buena fe” y a veces sus posiciones “no son del agrado de todos”.

“Ustedes se imaginan lo que es (para Peña) levantarse muy temprano y acostarse muy tarde y todos los días leer las tapas de los diarios diciendo que todo lo que hace está mal, o siempre señalando el error o el defecto. Es muy duro. Es duro familiarmente, personalmente, como equipo”, consideró.

Riera dice que “estamos mejor”

Destacó que su impresión final de la reunión fue de que, si a corto plazo los ministros no muestran resultados, habrá cambios dentro del Gobierno.

Finalmente, insistió en que hay muchos buenos logros. “Pareciera ser que la democracia no está dando resultados y creo que no se hace justicia cuando se transmite solo lo malo y no lo bueno. Pero nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Trataremos de hacer llegar las noticias buenas y hacer nosotros el trabajo de llegar (...) El tema de la negociación de Itaipú, el grado de inversión, el tema de bajar el combustible, de que llegue a unos 1.200.000 niños todos los días un plato de comida sobre la mesa, con aciertos o errores (...) Considerando lo anterior con esto y lo que pasó en toda la transición, creo que estamos mejor, la pobreza sigue bajando, falta mucho, pero vamos por buen camino”, consideró Riera.