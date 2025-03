Esto dice abogada de Mario Abdo y ministros sobre renuncia de fiscal de la causa

Ya el 4 de marzo el fiscal Guillermo Sanabria presentó un escrito en el que retomó la titularidad de la causa contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus ministros por presunta revelación de secretos de servicios al volver de sus vacaciones; sin embargo, en esa ocasión no se notificó al juzgado que dos fiscales más integraban la causa, según aseguró Cecilia Pérez.

“El 4 de marzo, que es la fecha en la cual sale supuestamente esta resolución de la Fiscalía General, donde le asignan a Elba Cáceres y a César Sosa como participes de la causa o como parte del equipo conjuntamente con Guillermo Sanabria, es la misma fecha en la cual Guillermo Sanabria solo retoma la titularidad. Él vuelve de sus vacaciones el 4 de marzo, presenta un escrito en el juzgado diciendo que él volvió al proceso”, refirió.

Cuestionó que no se haya notificado al juzgado ya en aquella oportunidad de la inclusión de los dos fiscales.

“Ahora con la renuncia de Sanabria recién nos enteramos de la supuesta intervención de Elba Cáceres y César Sosa. Ellos no tenían manejo de la causa, entonces lo que podemos esperar ahora es que ellos se presten a presentar la acusación y también yo tengo una información de que Elba Cáceres está para jubilarse, o sea, es muy fácil prestarse a firmar una acusación que después uno no va a defender”, criticó.

Fiscalía aún no solicita desafuero de diputados

Cecilia Pérez contó que como abogada de Mauricio Espinola presentó un cuestionamiento ante la unidad de antinarcóticos porque los fiscales habían pedido diligencias con relación al exministro de Mario Abdo, pero considerando que el mismo es diputado, explicó que primero debe ser desaforado.

“Es inconstitucional el pedido. Además, lo piden en carácter de anticipo jurisdiccional de prueba, yo no puedo intervenir porque él tiene fuero, entonces es una situación inconstitucional, ilegal, con violaciones procesales”, precisó.

Agregó que los fiscales pidieron informes del celular del legislador, y de alguna tablet o computadora que tenga vinculación con su cuenta en aquel tiempo de Twitter (hoy día X) o de cualquier otra red social.

“Era un pedido orden judicial por la vía del anticipo jurisdiccional de prueba para pedir informe a la empresa en Estados Unidos”, refirió.

Caso contra Mario Abdo tiene “componenda”

Cecilia Pérez dijo que en el caso contra el expresidente de la República hay una componenda en contra de sus defendidos que busca acusarlos como sea.

“Claramente, hay una componenda en este tipo de casos. Entonces, en nuestro caso la componenda es en nuestra contra, acá no importa si hay elementos para una acusación o para sostener una acusación. Acá hay que acusar como sea claramente y bueno, entonces hay que prepararse para defenderse”, aseveró.

Agregó que la estructura que maneja el fiscal Aldo Cantero, inclusive casos en los cuales ha estado involucrado también Giovanni Grisetti, está absolutamente intacta dentro del ministerio público.

“Ellos no fueron sancionados. Nosotros nunca tuvimos conocimiento del resultado de ese informe de inspectoría, si eso terminó o no en una sanción. El fiscal general se limitó a abrir una investigación interna que creemos que terminó en nada, porque acá no hubo ninguna sanción y Aldo Cantero particularmente sigue haciendo esto en otras causas. Hay otros casos bastante graves en los cuales los abogados han denunciado los manejos de este fiscal”, lamentó.

Concluyó afirmando que para ella el mensaje es claro, “si uno es funcional a ciertos bailes que tiene esta gestión de la Fiscalía General del Estado, uno es protegido y tiene asegurada la impunidad, no importa lo que haga. Ahora, si uno se planta y uno va a mantenerse firme en sus criterios jurídicos, ya sean éticos o de honestidad, uno tiene que buscar salir de la institución porque no tiene espacio”, finalizó.