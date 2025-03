Cartismo continúa dilatando postura sobre interpelación a Barán, que sigue enfriándose

Ayer se reunió la bancada de Honor Colorado y, supuestamente, sus miembros aún no definieron postura sobre acompañar o no la interpelación a la ministra de Salud, María Teresa Barán, a quién diputados de la oposición y la disidencia colorada solicitaron citar e interpelar a raíz de los sonados casos en Salud Pública que culminaron con muertes por falta de asistencia a tiempo.

El caso más sonado fue el fallecimiento de Osman Eliel, quien tras acudir a buscar asistencia en sala de Terapia Neonatal del Hospital Regional de Villarrica, rimbombantemente inaugurada por el presidente Santiago Peña, tuvo que ser derivado a otro (Hospital de Santísima Trinidad). El motivo fue que el la terapia del flamante hospital aún no estaba aún operativo. El mismo presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre reconoció que el caso es grave, aunque no se animó a decir si acompañarán o no la interpelación.

“Es una situación que va a ser debatida en las diferentes bancadas y, seguramente, cada una asumirá una posición desde su visión sobre la gestión y también desde el sector político”, respondió de manera evasiva ante la pregunta directa sobre si acompañarían o no la interpelación.

Al insistírsele, recordándole su condición de médico y la gravedad del caso, Latorre se limitó a decir que el caso debe ser investigado. “Yo creo que es una situación muy grave. Yo creo que es una situación que debe ser investigada. Porque ese es un servicio de alta demanda, entonces, es evidente y no hace falta ser muy inteligente ni hace falta tener demasiada experiencia en salud pública, para entender que apenas era inaugurada es esa terapia intensiva iban a venir pacientes a ese local. Entonces sí, coincidimos que es un hecho muy grave”, reconoció.

No obstante, aclaró que esa era su postura personal y no de la bancada cartista. Para el presidente de la Cámara Baja hay una pregunta fundamental por responder, pero no aclaró si se la harían a la ministra en la interpelación o dejarán que lo “averiguen” los propios subordinados de Barán que están “investigando” el caso.

“Yo creo que debe ser investigado. Acá hay una pregunta fundamental, que es hasta qué nivel había conocimiento, quién era el último actor que tenía conocimiento sobre el hecho de que esa terapia no estaba en condiciones de ser habilitada. Entonces, coincidimos en la gravedad y coincidimos en la necesidad de la investigación”, refirió.

Interpelación será tratada la próxima semana

Hoy, oficialmente, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, comunicó la recepción del pedido de interpelación que había sido presentado el pasado 5 de marzo, trámite obligatorio ya que la La ley Nº 164/93 “Que reglamenta el artículo 193 de la Constitución Nacional (de la Interpelación)”, establece que a partir de esta comunicación, automáticamente, el pedido debe ser incluido en la siguiente sesión ordinaria, que será la del martes 18.

El plazo extra ayuda al cartismo a tratar de enfriar el tema, aunque siguen sucediéndose episodios lamentables y la crisis en Salud está lejos de subsanarse.