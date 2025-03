La favorecida por Itaipú declaró que pupitres chinos le costaron solo US$ 15

Kamamya SA, de Long Jian, presentó a la DNIT facturas en las cuales dice que cada pupitre escolar chino le costó solo US$ 15 (G. 117.750). La Itaipú Binacional, a cargo de Justo Zacarías Irún, por su parte, pagará por cada set mobiliario un promedio de US$ 96 (G. 756.689). Al aparente favoritismo para otorgar el contrato por casi US$ 32 millones (G. 248.713 millones) se suman ahora serios indicios de una supuesta sobrefacturación.