Reelección “eterna” para intendentes: “Peligrosísimo” y favorecería a “feudos”, alertan

El diputado Derlis Rodriguez (ANR, HC) presentó ayer el proyecto de ley que modifica el artículo artículo 257 de la Ley 834/96 Código Electoral, que establece el periodo de mandato de intendentes. Actualmente, la legislación permite la reelección de jefes comunales, pero como máximo para un segundo periodo (ya sea alternado o consecutivo). La intención es eliminar la restricción de reelecciones posibles.

“Me parece peligrosísimo y a su vez no han hecho su camino para que pueda hablar de una reelección indefinida”, dijo el diputado Hugo Meza (ANR, B - Oficialista), quién remarcó que hay muchos intendentes aplazados a nivel país que no se merecen como premio el poder eternizarse en el cargo.

Señaló que, particularmente, le parecía “que no corresponde” ya que “tenemos muchos intendentes/as que han dejado mucho que desear en su gestión y lo que necesitamos son cambios y una movilidad permanente de autoridades”.

El colorado también comentó que el proyecto les tomó “por sorpresa” y que estima que es iniciativa única de Rodríguez, ya que previamente no habían dialogado nada.

“Creo que nos sorprendió a todos, no estaba en la agenda política. Nadie está hablando de eso”, acotó Meza, que remarcó que siempre que se habla de reelección, también se despiertan los “cucos y fantasmas” relacionados a la reelección presidencial.

No obstante, insistió que más allá del planteamiento del proyecto, él cree que el principal inconveniente es que existe “un altísimo aplazamiento de varios intendentes del Paraguay” y por ello no merecen un “premio” de tal magnitud.

A través de su cuenta en X, el proyectista Derlis Rodríguez respondió a esto diciendo que “con este criterio, debemos modificar entonces la ley y establecer que, según el resultado de su gestión, puedan ser elegidos nuevamente. El soberano es el pueblo y en democracia se elige a través del voto popular”.

Beneficiaría a fortalecer a feudos

“Ese es un proyecto pro feudos, un proyecto para mantener feudos. En este país nosotros tenemos muchos municipios de que son feudos de clanes familiares, o de un político o tres. Es un proyecto para poder mantener feudos que se han apoderado”, consideró el diputado Raúl Benítez (Independiente).

El mismo refirió que, lastimosamente. en muchos municipios no priman los méritos o propuestas que puedan hacer los candidatos, sino la prebenda, donde corren con amplia ventaja los intendentes ya electos, que llenan la comuna con sus operadores políticos.

Dijo que seguramente también analizarán la cuestión constitucional de este proyecto, pero en cuanto a los político, les genera rechazo porque se beneficiaría a estos feudos, nada más.