La Fiscalía es aparato del terror, afirman abogados del expresidente Mario Abdo

- ¿Es un caso sumamente raro, el fiscal Guillermo Sanabria, que llevaba el caso, renuncia 24 horas antes del vencimiento de la acusación y toman dos fiscales, Cristian Benítez y Silvia González, que no tienen conocimiento del caso?

- (Enrique Kronawetter) En la lectura que se hace de la situación, mínimamente seria, en un caso sumamente trascendental, que tuvo ribetes escandalosos, tiene que deberse a razones poderosas. En algún momento el fiscal (Guillermo) Sanabria tendrá que explicar. ¿Se le presionó? En realidad, la Fiscalía nunca estuvo en condiciones de imputar, ni mucho menos de acusar. La acusación es casi copia calcada de la imputación. Como dijo un diputado (Roberto González), aparecieron los “mandrakitos”. Es una parodia que termina de dinamitar la escasa credibilidad, la poca credibilidad de la Fiscalía. Le guste o no al (fiscal general del Estado) Emiliano Rolón Fernández ha perdido todo el capital de cuando la gente tuvo algún tipo de esperanza sobre su gestión. Es peor su gestión, comparándola con la de Sandra Quiñónez (exfiscal general).

- ¿Están manteniendo conversaciones con el expresidente Mario Abdo Benítez? ¿va concurrir este miércoles en el Senado, que anunció que tratará su desafuero?

- (Carlos Trapani) Su intención está reflejada en el mensaje que dio a la sociedad, como también en los términos que presentó ante el Congreso. Él (Abdo) expresó su voluntad para ser sometido en el proceso, pero, de cierta manera, el Senado tratará el desafuero, que está para autorizar procesos espúreos como estos. Pero, pese a esto, su voluntad es someterse al proceso, que ya no puede discutirse en clave jurídica, en el sentido de que hemos agotado la discusión jurídica. No hay irregularidades, no hay vicios que no haya producido el Ministerio Público en este caso. Éste (el MP) está funcionando como un aparato del terror. Sin embargo, el expresidente Abdo entiende que, en un momento como este, de funcionalidad institucional, él tiene la convicción política de que hay que enviar un mensaje muy potente de la necesidad de estar unidos, para enfrentarse, no solamente al crimen organizado, que se mueve en las sombras, sino a ese crimen organizado que tiene como portavoz a las instituciones.

- La senadora Esperanza Martínez (FG) dijo que el expresidente Abdo tiene que ir, porque cree que es una persecución. ¿No les manifestó que concurrirá al Senado ?

- (Trapani) Fue una decisión autónoma, basada en la condición política, ajena de cualquier intención de participar en el Senado.

- ¿Qué busca Horacio Cartes con esta denuncia? Él acusa a este grupo de propiciar la sanción de Estados Unidos. La otra teoría es la venganza.

- (Kronawetter) Puedo dar dos lecturas. Primera: de pronto hay un abogado que vende un producto, cuando pretende grangearse a una persona como Cartes, poderoso económicamente. Actores que le rodean, le dicen: podemos hacer esto. Asesores de afuera que le dijeron que se trata de un montaje de denuncias ante la Fiscalía, que no se investigaron, de un mensaje del Poder Judicial, que se presente como un hecho nuevo y eventualmente una modificación de la condiciones actuales de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos). Por el otro, es propio de personas que se tienen omnipotentes decir: vamos a tirarles todo el poder de nuestra decisión contra estos funcionarios.

(El objetivo es) Tirar un mensaje a los funcionarios que hacen investigaciones sobre operaciones sospechosas que están en el poder, que sepan que estas son las consecuencias, como la (acusación de) asociación criminal que es imposible de construir. Porque ellos quieren hacer el concurso de hechos punibles para aumentar la expectativa de pena y eso genera terror en el ciudadano común. Esto se trabaja desde la Fiscalía. El brazo es Emiliano Rolón Fernández, que permitió que se mantengan los tipos legales, por más que eso esté artificiosamente construido. Es un mensaje muy fuerte para el funcionario público y para el ciudadano.

- El mensaje es para exfuncionarios que se atrevieron a hacer informes sobre operaciones sospechosas...

- (Trapani) Me resulta difícil descifrar la sicología del cartismo. Ciertamente hay un proyecto de criminalización de personas que “molestaron”. Funcionarios que hicieron un informe de inteligencia financiera y que lo suministraron al Ministerio Público. Y ese informe nunca fue procesado, durmió el sueño de los justos. Se designaron fiscales para que no se informe. Lo que molesta es se haya entregado (el informe). Dicen los denunciados, el expresidente Cartes, que este informe, es responsable de que el mundo reaccione en su contra. Luego, hemos visto esta acusación (contra Abdo Benítez y sus funcionarios) armada, fabricada, confeccionada. Pero vemos que el único fiscal del caso renuncia (Guillermo Sanabria). Luego que (exfiscal del caso) Aldo Cantero armó la causa contra la molestia que generó el informe. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Inventa una resolución, tras la renuncia de Guillermo Sanabria. Dice que otros fiscales están en el caso. Después que el fiscal general dijo a ustedes (periodistas) que no sabía de la renuncia de Sanabria, pero ya estaban designados otros fiscales (Silvia González y Christian Benítez) para el caso. Todo nos lleva a pensar que se trata de un emprendimiento para criminalizar a gente que molestó con su trabajo (Seprelad).

-Entre los pedidos de informes que se dieron en la cámaras del Congreso esta semana, que se aprueban rutinariamente, uno llamativamente se rechazó, que es el caso contra el expresidente Abdo.

- (Trapani) ¿Cómo se cocinó esa resolución fiscal? Para la designación de los nuevos fiscales del caso (Silvia González y Christian Benítez).

- En “el archivo mata político”, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, cuando era diputado, dijo que Cartes tiene triple fueros...

- (Trapani) En su momento, el expresidente Mario Abdo propuso un proyecto de ley para abrir el debate, para reglamentar no solo la senaduría vitalicia, sino otras cuestiones. En su fundamentación que hicimos con el doctor (Hernán) Huttemann, ante una figura que nunca terminó de estirar las alas, que está dormida, así como otras tantas cláusulas constitucionales, que necesita un ropaje legal para que se desarrolle. Pero no se tuvo el interés.

- ¿Qué pasa si esta causa tiene un revés? ¿Recurrirán a instancias internacionales? ¿Es la estrategia?

- (Kronawetter) No le quiero llamar estrategia, sino que ciudadanos accionan ante una maquinaria judicial que está viciada de punta a pértigo. Quiero recordar la naturaleza de recurrir las instancias internacionales. Como Paraguay siempre ha ratificado todos los tratados. Paraguay reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin reservas. El caso más elocuente de persecución es el caso de Alejandro Nissen (exfiscal). Que tiene en términos de la condena por la violación del debido proceso. ¿Y qué contestó el Estado? Que el caso pasó por todas las instancias. La Corte Interamericana le dijo al Estado que en todas las instancias se cometieron tropelías. Que en el funcionamiento del sistema de justicia, todo es nulo. ¿Y qué estamos teniendo hoy? Primero, la fiscalía con la falta de objetividad. Y tengo mis reparos severos al Tribunal de Apelación, pero nos han dictado, a través de uno de sus miembros (no da nombre), resoluciones totalmente ilegales. Este rosario de irregulares que se dan, constituyen violaciones de la regla esencial del debido proceso.

- Si no se trata el desafuero el miércoles, ¿qué le recomendarían al expresidente Abdo?

- (Trapani) Me resulta difícil anticipar, pero lo pongo así. No sé qué pasará hasta el miércoles Nos pueden sorprender con este caso. Hay que esperar hasta el miércoles para saber de qué manera se puede reaccionar. Por eso el expresidente Abdo dice que su voluntad es someterme al desafuero. Luego, nosotros vamos reaccionando día tras día. Entraron fiscales por la ventana. Por una resolución que dice que son otros los fiscales que entienden el caso. Los fiscales recusados (Elva Cáceres y César Sosa) denunciaron a los abogados. Entraron Cristian Benítez y Silvia González. Pero la jueza (Cynthia Lovera) dice a estos fiscales que su presentación no existe, porque están recusados. Es totalmente delirante.

- En definitiva, la denuncia es sobre un caso personal de Cartes...

- (Kronawetter) Cuando leí el mamotreto de la acusación, siempre sostuve que era para salvar la reputación del expresidente Cartes y, a nivel local, trata de recuperar el honor, cuestiones que son de acción penal privada, en los que el Ministerio Público jamás puede intervenir. Pasaron por alto.