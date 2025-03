Diputado Espínola quiere “gritar” las violaciones de su proceso ante comisión

Al igual que el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, que posee fueros en su condición de senador vitalicio, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) solicitó al titular de la Comisión de Asuntos Constitucionales, diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana), concurrir para hacer su descargo antes del tratamiento del desafuero en el plenario.

Espínola recordó que se mantiene en su decisión de someterse voluntariamente al retiro de sus fueros, pero igualmente, quiere dejar sentada ante la comisión de Diputados una serie de “violaciones” procesales de la mano del Ministerio Público, lo cual ya motivó el año pasado a que dicha comisión, en mayoría, dictamine contra el desafuero.

“Solicito a la Presidencia se sirva convocarme, acompañado de mi abogada defensora (Cecilia Pérez), quien suscribe conmigo la presente, a los efectos de exponer las mencionadas irregularidades”, planteó Espínola.

El desafuero del diputado Espínola no figura para su tratamiento en el orden del día de la sesión ordinaria de mañana, fijada para las 09:00, pero reglamentariamente se puede someter a votación la inclusión de este punto en la agenda de temas, a pedido del interesado o de cualquiera de sus colegas.

Espínola se mantiene firme en solicitar el retiro de su inmunidad de procesamiento, pero no sin antes dejar explícitas algunas actuaciones cuestionadas del Ministerio Público, que ya se había embarrado cuando se filtraron conversaciones entre el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, y el entonces fiscal del caso, Aldo Cantero, donde este último era instruido -mediante órdenes del abogado de HC- a realizar diligencias.

Pedido de desafuero es “invariable”, pero sin Ovelar

“En cuanto a mi desafuero, desde ya señalo que mi posición es invariable, sin embargo, adelanto que mi parte no va a consentir, bajo ningún concepto, la presencia del abogado patrocinante del denunciante de este nefasto caso, quien no es parte en el proceso penal, y que, como tal, tampoco debe tener cabida en el estudio de mi desafuero”, refirió precisamente con relación a Ovelar.

El abogado de HC por ejemplo fue invitado por la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, donde en paralelo se trata el pedido de desafuero de Abdo Benítez.

Además de no aceptar la intervención de Ovelar, ratifica su interés en dejar sentados los “abusos” por parte del Ministerio Público, a cargo de Emiliano Rolón. “Resulta fundamental que, habiendo continuado la investigación en dicho proceso, y habiéndose presentado una acusación, los miembros de la mencionada Comisión tengan conocimiento de las nuevas violaciones desplegadas por el Ministerio Público, en relación a mi persona, a pesar de los fueros que no me fueron aún despojados”, afirmó.

La Fiscalía, por ejemplo, solicitó diligencias técnicas relacionadas a la cuenta en X (exTwitter) de Espínola, pese ano haber aún sido desaforado, situación que está pendiente desde marzo de 2024.

“Bombazo” contra la Fiscalía sometida a la “criminalidad organizada”

El diputado disidente culmina su nota cuestionando duramente a la Fiscalía, a la que acusa directamente de estar sometida a la “criminalidad organizada”.

“Sabemos del nivel de decadencia institucional, moral y jurídica en el cual se encuentra hoy sumido el Ministerio Público del Paraguay, sometiéndose a los mandatos de la criminalidad organizada, sin embargo, no voy a permitir que se sigan atropellando las normas constitucionales, legales y procesales, ni consentir que la selectividad investigativa de esta Fiscalía General del Estado siga destruyendo la democracia y el Estado de Derecho”, remarcó.