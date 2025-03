Hugo Velázquez se lanzará a la presidencia para el 2028 una vez que le levanten la sanción, según Lilian Samaniego

El exvicepresidente Hugo Velázquez (ANR), el fin de semana pasado, anunció que correrá por la presidencia de la República en el 2028.

Lo dijo en un encuentro con dirigentes de Ñemby donde apoyó la candidatura a la intendencia de Julio César Vallejos de cara a las municipales 2026 y de Jesús Giménez como candidato a diputado por Central en 2028.

La senadora Lilian Samaniego, quien también se encuentra en plena campaña proselitista de cara a las presidenciales del 2028, dijo que ella siempre está en diálogo con el exvicepresidente.

“Él comentó, tengo entendido que, en caso de que solucionara el inconveniente que él tiene con los Estados Unidos, él estaría de candidato”, dijo.

Acerca de si se cree que el gobierno de los Estados Unidos le levantará la sanción de haberle declarado como “significativamente corrupto” en agosto del 2022, y que, como consecuencia, le hizo declinar en su candidatura a la presidencia, Samaniego dijo que no puede opinar al respecto, ya que “son reglas que tienen ellos, el derecho de hacerlo en su país. Son las leyes que rigen en los Estados Unidos, entonces, yo no puedo opinar si va a poder o no lograr ese hecho de levantar la sanción que la OFAC hizo sobre su persona”.

Lilian dijo que la “ambulancia republicana” fue convocada este fin de semana por la ciudad de Bella Vista, Itapúa, y que ya han recorrido Concepción, Paraguarí y Ayolas.

“Vamos a construir un equipo que tenga un sentido de pertenencia al Partido Colorado, pero con los principios y valores doctrinarios del partido y posteriormente veremos qué pasa, pero sí vamos a tener, una vez recorrido toda todo el país, el haber escuchado a la gente, porque eso es lo que reclama”, dijo.

Indicó que van a tener un proyecto y un programa de connotación nacional y luego verá qué pasa, en alusión a su candidatura e ironizó sobre el hecho que ella es la chofer a de la ambulancia.