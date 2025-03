Intendenta de Capiatá ningunea a vecinos y no repara calle

Unos 30 vecinos son constantemente engañados por funcionarios de la Municipalidad de Capiatá, cuya jefa comunal es Laura Gamarra (ANR), con respecto a la reparación de la calle María Auxiliadora del barrio San Sebastián. Según la denuncia, desde mayo del 2024 están solicitando el trabajo de nivelación y entubamiento de la arteria debido a que con cada lluvia sus casas quedan inundadas a causa del desnivel.

Lea más: Capiateños denuncian dejadez de cementerio recién construido

Asimismo muchos no pueden salir de sus viviendas por lo cual no pueden llegar a sus lugares de trabajo o estudio, pues la calle se transforma en un “peligroso arroyo”. (Ver video).

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El director tiene que venir a hacer el informe y ese informe le tengo que dar al director de la Máquina para que pueda realizar el trabajo. El director lo que no nos hace caso, me da la vuelta, hoy tenía que venir, después de un mes me dio fecha para hoy. Ya hablé con el director de la Maquinaria, él no tiene problema solo que necesita el informe. Dos veces a la semana me voy a la municipalidad. Le estoy insistiendo y me da la vuelta, me da fecha y llega la fecha y nunca vienen”, se lamentó Victoria Vázquez, una de las pobladoras, que se encarga de hacer las gestiones en la sede municipal.

Lea más: Video: contratista usó maquinaria de la Municipalidad de Capiatá, pese a cobrar por trabajos

Según los documentos, el primer pedido se presentó el 27 de mayo del 2024 con expediente Nº4011/2024, pero nunca se les dio trámite. Los vecinos volvieron a presentar otra nota el 31 de enero del 2025 con expediente Nº 881/2025 con más de 30 firmas clamando por la reparación de sus calles.

La pobladora manifestó que en cuatro ocasiones ya le indicaron que irían a levantar el informe, pero cuando llega la fecha, los funcionarios municipales les ningunean y no van.