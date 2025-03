Yolanda Paredes tilda de “vendepatrias” a oficialistas por trabar control a gastos sociales de Itaipú

La senadora Yolanda Paredes, del partido Cruzada Nacional, dijo que el Partido Colorado y sus adherentes no quieren debatir la renegociación del Anexo C de Itaipú. Indicó que el tema es muy delicado y que se está dejando pasar el tiempo.

“Nos estamos olvidando que en el 2023 Paraguay pagó toda la deuda que tenía con Itaipú. La mitad es del Paraguay, y en ese concepto los beneficios se deben partir 50% para cada parte contratante, ¿pero qué pasa? En el 2023 Peña hizo una supuesta gran negociación con el Brasil, dejando instalado en 19,28 kv/mes, la venta de energía. Una energía que se vende a US$ 70 dólares y resulta que Paraguay vende a 19,28 KW/mes”, cuestionó.

La senadora opositora expresó que para la compra de los pupitres se va a sacar el dinero de los gastos sociales. O sea, los últimos que ya quedan al Paraguay. “US$ 600 millones por año Brasil nos está regalando hasta el 2027, porque hasta el 2028 ya no habrá gastos sociales”, recordó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Paredes indicó que en el Senado presentó un proyecto de ley para que los gastos sociales se incluyan en el Presupuesto General de la Nación, pero que el oficialismo trabó la intención.

Repudió traba del Partido Colorado

“Solicité el año pasado que los gastos sociales se incluyan en el presupuesto a los efectos de que acá en el Congreso debatamos qué vamos a hacer con la plata de Itaipú y se negaron. El Partico Colorado se negó a ingresar ese dinero dentro de las arcas publicas”, cuestionó.

“Dicho y hecho en aquella oportunidad denuncié se va a usar para la campaña proselitista, para compras amañanadas y licitaciones fraudulentas. Para eso se utiliza la plata, por eso se sobrefactura y por supuesto que no hay control. El único que firma es “Lucho” (Justo) Zacarías y está decidiendo el futuro de la República del Paraguay y este tema de pupitre es uno solo”, enfatizó.

Lea más: Senadora Paredes presenta plan para incorporar los gastos sociales al PGN

La senadora indicó que la actitud que adopta el Brasil es: “Le regalo al Paraguay US$ 600 millones con tal de que el gobierno paraguayo se calle, con tal de que el gobierno paraguayo rife su energía y nos venda a precio de bicoca por 18,28 KW/mes a cambio del silencio de estos “vendepatrias”. Hoy Brasil nos regala US$ 600 millones, y de eso se está malgastando la plata en Itaipú, y les puedo asegurar que este no va a ser un caso aislado, va a ser uno más de los tantos de este gobierno”, reclamó.

Pidió intervención de DNIT a proveedora de pupitres chinos de Itaipú

La parlamentaria manifestó que el dinero de los gastos sociales está en el cajón del titular de Itaipú, Justo Zacarías Irún (ANR, HC) porque el Congreso no puede controlar esa plata. Indicó que el ciudadano chino naturalizado paraguayo Long Jiang, propietario de la empresa privada Kamamya S.A. es conocido por no facturar y que hace 20 años solo vende frazadas y edredones.

“En este país si sos delincuente, evasor y lavador de dinero, vos trabajás feliz, nadie te molesta, la DNIT (Dirección Nacional de Ingresos Tributarios) nunca cayó en Kamamya. Ahora resulta ser que el chinito vende la silla, ¿pero a quién le engaña?”, se cuestionó.

“En vez de invertir los US$ 32 millones por lo menos denle trabajo a la gente. Pero invirtieron en los negocios de (Pedro) Alliana (vicepresidente de la República) y del tipo que le prestó el avión. ¿Para qué cuernos está la ley de financiamiento político”, dijo y afirmó que esta disposición legal es una mentira que utilizan contra los partidos de la oposición y los minoritarios, y resulta que los amiguis se pueden pasear en los aviones, sin ningún control de financiamiento político”, señaló ayer ante el pleno del Senado.

Lea más: Yolanda Paredes alerta sobre “cocinada” de últimos gastos sociales de Itaipú

También dijo que no tienen que descuidar y perder el norte de la renegociación del Anexo “C”. “Es fundamental y hasta ahora no se ha instalado la mesa. A raíz de la fuerte crítica de la senadora, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), constituirá la comisión bicameral de revisión del Anexo “C” que es integrada por el senador Hernán David Rivas (ANR, HC), el próximo martes 25.

La senadora también criticó que figure como negociador el canciller nacional, Rubén Ramírez Lezcano, a quien el Brasil ni siquiera le dio su voto (para la candidatura a la secretaría general de la Organización de Estados Americanos).

“Rifamos la energía, Brasil se está aprovechando, estamos perdiendo y “Lucho” (Zacarías Irún) está rifando la plata de Itaipú con el consentimiento del gobierno actual, porque el tango se baila de a dos, ese dinero está mal administrando. La dirección de Itaipú en complicidad con (el presidente de la República) Santiago Peña y (el vicepresidente) Pedro Alliana”, expresó.