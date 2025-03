“Si les pica, rásquense”, dice diputada cartista y procura minimizar marcha ciudadana

La diputada Cristina Villalba (ANR-HC), en abierta violación de la ley de protección de los niños, expuso un video en la sesión de la Cámara Baja, en donde se ve la imagen directa de menores en las escuelas cuando recibían contentos los pupitres chinos. Es más, similar campaña viene realizando constantemente el Ministerio de Educación, y el Ministerio de Desarrollo Social, exponiendo diariamente a los menores para tratar de “promocionar” los sobrefacturados pupitres chinos y el programa Hambre Cero.

“Quiero agradecer como ciudadana, como diputada la distribución de los pupitres a nivel nacional a través del gobierno de Santiago Peña y la buena administración (sic) de Justo Zacarías en Itaipú. Yo vengo de la generación de los años 70, donde nunca tuvimos nada. No se nos servía el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Hoy todo eso llega a las escuelas”, dijo la diputada cartista colorada Cristina Villalba, quien aparentemente se olvidó que en los años 70, estaba en el poder Alfredo Stroessner, que con apoyo del Partido Colorado, llevó al país a una dictadura por 35 años.

Dijo también que los niños no mienten, y que, gracias a eso, el cartismo está feliz y que el presidente Santiago Peña “vino a quedarse en la historia” por la transformación que hará al país.

“Los niños dicen la verdad. Esto es lo que le hace feliz a Santiago Peña. Esto es lo que le hace feliz al pueblo paraguayo. Pero hay todavía miserabilidad de mucha gente de salir a decir todas las pelotudeces (sic) que se dicen en este recinto”, dijo la cartista pretendiendo acallar las críticas sobre la mala calidad de la alimentación escolar y la multimillonaria sobrefacturación con los pupitres chinos.

En tanto que, el segundo video expuesto por la diputada Villalba fue sobre entrevistas que periodistas vinculados al cartismo realizaron a vendedores ambulantes en la zona de las marchas, en donde decían que no vendieron nada, por la escasa convocatoria

“Los vendedores se preparan para este tipo de acontecimientos, nadie vendió nada todavía. Ahí está, lo dice la gente de la calle, vox populi. Nadie vino a la marcha. Este presidente vino para transformar la República del Paraguay. Hay Santi Peña para rato. Si les pica rásquense”, remató de manera soberbia la parlamentaria ante el aplauso de los cartistas de la Cámara Baja.

Falta de empleo empuja a la gente a la informalidad, señalan opositores

En respuesta, varios diputados opositores lamentaron la humillación y el manoseo que se hace a la clase más desprotegida con tal de mantener el discurso de “minimizar las marchas” que mantuvo el cartismo en la Cámara Baja.

Indicaron que, esos videos expuestos lo que realmente refleja es que la gente vive en la informalidad, que se debe rebuscar para poder llevar un plato de comida a sus casas porque el gobierno no les da la oportunidad para formalizar o acceder a un empleo digno.

“Ese video que se mostró cuando la gente no puede vender un asadito, mientras los colegas se mataban de la risa, es miserable. Fue miserable para decir gua’u que no hubo gente y contraatacar a la manifestación. Se expuso a la gente que no tiene un trabajo formal, que no puede vender un asadito, una empanada. Que miserable mostrar el video de los niños. Me pregunto si eso tenían autorización de los padres. Haciendo publicidad con imagen de los niños”, dijo el diputado Raúl Benítez.

Indicó que cuando más gente se maneja en la informalidad, solo expone la incapacidad del gobierno, de no poder solucionar los problemas reales de la gente.

“Que mal eligieron para usar como ejemplo, porque eso lo único que hace es mostrar la incapacidad que tienen para gobernar y solucionar los problemas de la gente”, sentenció el parlamentario.

Similar intervención tuvieron los diputados Johanna Ortega (PPS), Rocío Vallejo (PPQ), Graciela Aguilera (PLRA), quienes incluso de manera sarcástica aplaudieron a Santiago Peña por “hacer su trabajo”.