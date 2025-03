Lilian Samaniego pide respeto a Beto Ovelar tras incidente con el senador Afara

El proyecto de ley “letrina cero” en las escuelas fue presentado por el senador Silvio “Beto” Ovelar. Es la segunda vez que la norma figura en el orden del día de la sesión del Senado, la primera vez que figuró fue porque los mismos cartistas dejaron sin quórum supuestamente ofendidos porque la senadora Celeste Amarilla (PLRA) tildó de “perros de Cartes” al senador Antonio Barrios y al diputado Raúl Latorre.

En la sesión de ayer del Senado Ovelar acusó a su colega Afara de dejar sin quórum la sesión para que no se trate su proyecto de ley, incluso dijo que eso de “ir al baño” fue una especie de técnica que utilizan los parlamentarios para evadir un tema. “Me pareció muy extraña su actitud. Le reclamé su conducta, le dije que no se debe actuar así. Se trata de un proyecto de dignidad, salud y educación para los niños del país”, expresó Ovelar tras el incidente.

La senadora Lilian Samaniego, lideresa de bancada dijo que en la reunión de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, prevista para el lunes próximo, va a tocar el tema del incidente. “No podemos seguir así. Pido respeto entre colegas y ocuparnos de los temas urgentes, importantes que la ciudadanía está esperando de nosotros”, indicó.

Asimismo, dijo que en el Congreso todos los días tienen temas relevantes que atender sobre la educación, la seguridad, como también sobre estos momentos históricos de la democracia, que es la manifestación.

“Hay que escuchar los reclamos, ver qué nos toca desde el Parlamento y qué podemos hacer y no dar episodios como ayer. Me contaron lo que aconteció. Quiero decirle al senador Ovelar porque hablé posteriormente con el senador Afara y le pregunté y me dijo, ‘Me fui al baño. Él no habló conmigo ni antes, ni durante, ni yo no sabía que eso que qué orden del día se estaba tratando’. Y él reaccionó con ese exabrupto”, manifestó.

La senadora se dirigió al senador Ovelar y le pidió respeto. “Vamos a respetarnos entre nosotros y encima le representamos al Partido Colorado y más que somos senadores antiguos que estamos acá”, dijo y preguntó al senador “si acaso Honor Colorado y él no tenían mayoría propia, él tendría que buscar entre sus propios colegas de la misma bancada y no estaban ahí”, le señaló evidenciando que no tiene apoyo en su mismo sector.

“Dejemos las ofensas entre nosotros. Respetémonos, cada uno, defendamos nuestros proyectos en el marco del disenso. Tenemos la autonomía y el derecho de hacerlo, pero lo grave acá es que Juan me dijo que él (Beto Ovelar) no habló con él. Y él se fue al baño como cualquiera”, reiteró Lilian.