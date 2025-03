“¿Por qué no se van a la mierda?” Diputada reacciona a manipulación de niños por parte del cartismo

La diputada Johanna Ortega ya había reaccionado en la sesión del martes pasado de la Cámara de Diputados, ante el uso de imágenes de niños por parte del Gobierno, en aquella ocasión por parte de la diputada cartista Cristina Villalba, recordando que el Código de la Niñez y Adolescencia prohíbe la exposición de imágenes de menores sin el consentimiento de los padres y, más aún, para hacer propaganda del Gobierno.

Esta vez, su vehemente reacción fue por la difusión de un video de alumnos pequeños de una escuela de Itakyry (Alto Paraná) a los que hicieron “agradecer en coro” al presidente Santiago Peña por la entrega de pupitres comprados mediante Itaipú Binacional, en una licitación presuntamente direccionada y adjudicada aparentemente con una sobrefacturación que rondaría los US$ 27 millones, lo cual fue denunciado penalmente ante la Fiscalía.

“Rabia, indignación, tristeza… Este video me genera todo eso. Usan a niñas y niños para propaganda política y encima para blanquear una asquerosa sobrefacturación de pupitres. ¿Mobiliario digno? ¡Es un derecho básico!”, comenzó reclamando Ortega.

Desde el pasado domingo, el Gobierno viene realizando una fuerte campaña queriendo supuestamente defender la “calidad” de los mobiliarios, que hasta ahora solo se entregaron a tres departamentos: Alto Paraná, Caazapá y Caaguazú. Sin embargo, la crítica nunca pasó por la calidad -algo que solo se verá con el paso del tiempo y ante el hecho de que la industria nacional garantizaba la misma o mejor cualidades-, sino los sobrados indicios de presunto direccionamiento y sobrefacturación de los mobiliarios.

La legisladora exigió a la instituciones del Estado que cumplan su rol de protección de los derechos del niño/a, algo que formó parte del discurso de campaña de este Gobierno, que se embanderó con la frase de “Con nuestros niños no”, sin embargo, ahora hacen uso y abuso de la imagen y la vulnerabilidad de los menores.

“De Luis Ramírez (ministro de Educación) ya no espero nada, pero ¿el Ministerio de la Niñez no va a hacer nada? Ah cierto, también tienen el lente hû cartista. ¿Por qué no se van a la mierda? ¡Basta de impunidad! ¡Basta de usar a las infancias para sus negociados! La Defensoría de la Niñez debe intervenir”, remarcó Ortega.