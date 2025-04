“Rastreros y pusilánimes”: Cartista defiende uso propagandístico de niños y que les aplaudan “por no robar”

Si bien en orden de intervención el diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) fue primero y luego habló el cartista Yamil Esgaib, la intervención de este último destacó por lo lamentable de sus expresiones, ya que defendió los diversos videos difundidos de niños en escuelas siendo utilizados para “agradecer” al presidente Santiago Peña por pupitres que ni siquiera salieron de su bolsillo.

“Con respecto a los aplausos al presidente de la República... Incluso le dije a gente que me da vergüenza que algunos altos funcionarios, ante estas críticas, quieran justificar diciendo: “Estamos viendo quién hizo y quién les enseñó a estos niños, como si fuera una un acto criminal el alentar a las autoridades, aplaudir y y pedir y soñar de que se sigan haciendo cosas buenas”, dijo Esgaib.

Según el cartista, que en su caso cobra G. 37.900.000 al mes como legislador, el salario no es suficiente incentivo para hacer bien su trabajo, sino además exige que se le aplauda por hacerlo bien.

“¿Está prohibido (que se nos aplauda)?. No es un ejemplo, verdad, que aplaudamos el gol a un jugador que gana 100 millones de dólares ‘porque él luego su deber’. No es una comparación seguramente correcta... Y una autoridad que realmente hace su trabajo y no roba (de ser aplaudida). No es un salario multimillonario que está haciendo, también es un acto patriótico el dedicarle 24 horas al día a tratar de mejorar la situación de la ciudadanía”, afirmó.

Esgaib, de hecho, tiene “motivos” para aplaudir con manos, pies y hasta las orejas por su hija Magida Esgaib, que luego de no ingresar a la Universidad Nacional de Asunción (UNA), como cualquier estudiante común, fue contratada sin concurso en la Embajada Paraguaya en Reino Unido, donde aprovechó para ingresar a una universidad privada.

Sobre los pupitres, Esgaib dijo rechazar “totalmente estas críticas” y exigió que al contrario, hay que “agradecer, instar, incentivar a que -todos los niños y la ciudadanía- cuando las autoridades hagan bien su trabajo, reciban el aplauso correspondiente y, cuando no lo hacen, las críticas correspondientes y la denuncia correspondiente”.

Tampoco fueron muy felices los ejemplo que citó como para que le aplaudan, ya que citó como “logro” de este gobierno “que tengamos 1000 km nuevos de de rutas en todo el país”, algo que no es más que una promesa, ya que el programa se lanzó hace menos de un mes y aún no hay ni un centímetro de asfalto.

Colorado colorado repudia actitud “zalamera” y “rastrera”

El diputado Roberto González (ANR, Fuerza Republicana) puso como mal ejemplo al senador cartista Silvio “Beto” Ovelar, a quién llamó desde ratrero hasta pusilánime por hacer propaganda con los niños, a quienes los filmó haciéndoles agradecer desde los pupitres hasta el almuerzo escolar.

“Un senador de la Nación (refiriéndose a “Beto” Ovelar ya que luego pasó sus videos) con el afán de congratularse de quedarse bien con el poder de turno; la típica actitud zalamera, rastrera, pusilánime, acomodaticia y trepadora, ha utilizado a los niños y me hubiera disgustado tanto que mi hijo se ha utilizado de esa manera y hacerle repetir como loro: ‘Muchas gracias, señor presidente, Santi Peña, por los pupitres’. No podés ser tan rastrero. ¿Y por qué me incomoda? Porque le afecta a mi partido”, repudió González.

El mismo dijo que esto solo genera rechazo y repulsión hacia el Partido Colorado, ya que el mérito -ni la plata con la que se ejecutan estos programas- corresponde al Gobierno de Peña, sino a la ciudadanía que lo paga con sus impuestos.

“En todo caso, si tenemos que agradecer, tenemos que decir: ‘Muchas gracias, pueblo paraguayo’. Y si tanto queremos trepar en todo caso, felicitamos la iniciativa del señor presidente”, insistió.

Finalmente, hizo énfasis en lo repudiable que es tener que instruir a pequeños alumnos a que hagan loas por algo que es su derecho. “Me parece que falta de originalidad, de creatividad, de espontaneidad. No hay quién no te dé las gracias si le instruis al niño un día antes sobre qué tiene que decir, y como loro se va a repetir”, refirió.