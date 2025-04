Rodrigo Quintana: Seguirán exigiendo justicia

Durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja, varios diputados liberales recordaron el fatídico día cuando Rodrigo Quintana, presidente de la Juventud liberal de La Colmena caía sin vida en la sede del PLRA tras recibir una balazo en la espalda de parte de un agente policial que atropelló el local del partido de oposición durante la presidencia de Horacio Cartes (ANR) en el 2017, durante las resistencia ciudadana contra la denominada “enmienda de sangre”.

“A ocho años, es una tristeza no poder darle justicia a una familia que hoy sigue enlutada porque no se sabe quién dio la orden de entrar al local de un partido para directamente matar a un manifestante. Asesinaron a un paraguayo, no solo a un liberal, Rodrigo antes que todo era un paraguayo que defendía la democracia”, dijo el diputado Pedro Gómez (PLRA).

Por su lado, el diputado Adrián “Billy” Vaesken indicó que van a seguir exigiendo justicia hasta llegar a saber quien fue el que dio la orden para atropellar la sede del Partido Liberal. Lamentó que la Justicia haya evitado conocer el cruzamiento de las llamadas telefónicas que se registraron en la fatídica noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril del 2017.

“Nos solidarizarnos con los jóvenes que ayer fueron agredidos por el comisario en frente al Poder Judicial cuando querían recordar la muerte de Rodrigo. Este asesinato sigue teniendo este tipo de tropiezos. Está viciado de impunidad para los que dieron la orden, inclusive manipularon a la madre de su hija y al abuelo de su hija con un trabajo. No permitieron que la justicia acceda al cruzamiento de las llamadas. No obstante, seguiremos pidiendo justicia”, sentenció el diputado liberal.

En similar tenor se expresó el diputado liberal Federico “Freddy” Franco. Dijo que nuevamente el autoritarismo golpeó a jóvenes y adultos que buscaban defender la democracia. Se refirió al actuar del personal policial apostado en la explanada del Palacio de Justicia que evitó un acto de conmemoración por la muerte del joven de La Colmena.

“Muchos jóvenes querían recordar a Rodrigo, su triste muerte y, sobre todo, dejar en evidencia que hay muchas dudas en el ámbito jurídico sobre su asesinato. Ayer volvieron a tirar miedo, así como aquella vez hicieron con un joven, cuando le asesinaron por la espalda cuando trataba de huir, por miedo a la policía que atropelló la casa de los liberales”, dijo el diputado Franco.