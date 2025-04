PLRA repudia inminente aprobación de ley anti-concertación

El actual presidente del Partido Liberal Radical Autentico, Hugo Fleitas firma el comunicado donde repudia enérgicamente la eventual aprobación del proyecto de ley “Que modifica la Ley N° 3212/2007 ‘Que amplía las disposiciones del Código Electoral y crea la figura de las concertaciones”, presentado por el diputado José Rodríguez (ANR, HC). El mencionado documento ya fue aprobado en la Cámara Baja y se encuentra en el orden del día de la sesión de hoy de la Cámara de Senadores.

Lea más: La escueta respuesta de Cartes sobre el proyecto de ley “anti-concertación”

La aplanadora cartista ya adelantó que aprobaría la ley, considerada “anti- concertación” y con esto el Partido Colorado, presidido por Horacio Cartes se adueña prácticamente del Padrón Nacional, datos que son de toda la ciudadanía y evita que otros movimientos y partidos políticos puedan utilizarlo durante las elecciones internas primarias.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En la reunión de la mesa directiva del Senado, esta semana, el cartismo impuso su mayoría y negó a la oposición la posibilidad de excluir del orden del día el estudio del proyecto de ley para un mejor análisis. Si bien el documento ya estaba en el orden del día de la sesión del 26 de marzo, no se trató debido las marchas ciudadanas. Sin embargo, esta semana los cartistas se cerraron a la posibilidad de debatir más tiempo la norma, con el argumento que ellos, en bancada, ya habían resuelto que se trate esta semana.

Lea más: En el Congreso se aprobaría una ley en contra de las concertaciones electorales ¿Qué denuncian los opositores?

“Esta medida atenta contra el derecho fundamental de todos los ciudadanos a participar libremente en los procesos electorales y debilita la democracia”, dice parte del comunicado firmado por Hugo Fleitas.

El PLRA insta además a sus senadores a rechazar el proyecto y a votar en contra porque, una vez má,s se busca atropellar la libre expresión de la voluntad popular, según señala su presidente.