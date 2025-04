Diputados no darían quorum para Anexo C

Los diputados mantienen una disputa con el titular del Congreso, senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), quien sostiene que la presidencia de esta comisión le corresponde a un senador y no a un diputado. Fuentes legislativas informaron que los 11 diputados que deben integrar la Comisión Bicameral del Anexo C de Itaipú no darían hoy quorum para que se instale dicha comisión. La ceremonia está prevista para las 10:00 en el Congreso Nacional.

Los miembros de la Cámara Baja señalan lo contrario porque la anterior comisión bicameral fue presidida por el entonces senador Enrique Bacchetta (ANR, Fuerza Republicana).

Según los diputados, Núñez afirma que la presidencia del Parlatino está a cargo de un diputado, motivo por el cual no puede volver a liderar la comisión bicameral del Anexo C.

Si esta mañana no hay quorum, los diputados conformarán el martes una comisión unicameral.

Los integrantes

Los diputados que integran la comisión bicameral del Anexo C son: los colorados cartistas Rocío Abed, Christian Gabriel Brunaga y Avelino Dávalos: el colorado oficialista Hugo Meza; Mauricio Espínola (colorado disidente), los liberales Jorge Ávalos Mariño y Carlos Alberto Pereira y Raúl Benítez (independiente).

Los 11 senadores son: Hernán David Rivas (ANR, HC); Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Natalicio Chase, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla, Celeste Amarilla (PLRA). Mientras que por el Parlasur integran Yolanda Paredes, Cruzada Nacional, y la senadora Noelia Cabrera (liberocartista).