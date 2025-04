Cuestionada comisión de Anexo C: “No va a investigar en absoluto”, lamenta senadora

La semana pasada, tras el escándalo de espionaje admitido por el Gobierno Nacional en el marco del Anexo C, se conformó una Comisión Especial de Entes Binacionales, para el estudio y seguimiento de las negociaciones del Anexo C del Tratado de Itaipú. La senadora Esperanza Martínez destacó que no tiene ninguna esperanza con respecto a resultados positivos.

Los únicos opositores que integran esa comisión son Yolanda Paredes y Celeste Amarilla; la mayoría pertenece al cartismo, una vez más.

"Se hizo un mero trámite, pero garantizando que esa comisión no va a producir, no va a investigar nada en absoluto, no van a interpelarle al Ejecutivo y las negociaciones van a seguir como hasta ahora, sin que ni la población ni el sector político ni nadie sepa lo que ellos están negociando, que en realidad es un sometimiento a los deseos del Estado brasileño, a los intereses del Estado brasileño“, enfatizó.

Aseguró que hasta ahora el Gobierno solo negoció y aceptó “migajas y prebenda” en torno a los fondos sociales. “No permitieron que metamos (el dinero de las binacionales) al Presupuesto General de la Nación, teníamos el compromiso de Santiago Peña de que iba a ser lo más transparente del universo; por supuesto que no fue así. Ahí tienen los (negociados de) pupitres, hablan de rutas, merienda escolar, terminaron con el Conacyt, sacaron el pequeño presupuesto que había para científicos, para la gratuidad de los aranceles de estudiantes, hicieron una gran comilona con la plata de la merienda escolar”, lamentó.

Aseguró que con el almuerzo y merienda escolar no se trabajó como se prometió, no se crearon fuentes de trabajo en cada ciudad ni se garantiza la calidad de la alimentación. Agregó que el resultado es el mismo: corrupción y mala gestión.

Agregó que el Presidente del Congreso invitó a seguir anotándose para integrar la comisión, pero considera que es una pérdida de tiempo. “No tengo ninguna expectativa. El Gobierno no tiene intención de compartir con el legislativo este tema”, consideró.

Peña y sus empresas: “Nos cree imbéciles”

En otro momento, la senadora habló sobre los cuestionados relacionamientos de Peña con empresas “mimadas” de su Gobierno. Indicó que él debía vender sus acciones al asumir el cargo y solo lo hizo hace unos días, según los documentos.

“Nos cree imbéciles, se burla de nosotros el Presidente de la República y encima es soberbio, caradura, él tiene que responder por qué no se deshizo de todo su patrimonio ligado a empresas que van a competir en el Estado; así nomás tiene que ser y ese es el precio, si uno quiere administrar al Estado, tiene que renunciar al instante”, indicó.

Consideró que lo más probable que haya entregado sus acciones a un “prestanombre” y lamentó que hasta en la compra de máquinas de votación esté el cartismo. Señaló en ese sentido que, si ve que el grupo económico gana la licitación para compra de máquinas de votación, va a hacer una campaña para que la oposición se retire de las elecciones. “Es vergonzoso lo que está pagando”, lamentó.