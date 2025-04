Diputados cartistas le hacen el vacío a Bachi y fracasa instalación de la comisión del Anexo “C” de Itaipú

Es la segunda vez que los diputados plantan al presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), y fracasa la intención de instalar la Comisión Nacional de Revisión del Anexo “C” de Itaipú. Entre las grandes ausencias se registra la de la diputada Rocío Abed de Zacarías, esposa del actual director general paraguayo de Itaipú Binacional, Justo Zacarías Irún.

A las 10:30, Núñez inició la sesión de instalación con la presencia de los senadores y el diputado Raúl Benítez (Independiente), quien sólo permaneció en sala para defender la posición de los demás diputados que se ausentaron.

Benítez dijo que están teniendo un problema desde la concepción de la comisión ya que no existe un acuerdo entre las Cámaras de Diputados y de Senadores, lo cual de entrada entorpece llevar adelante el trabajo. Posteriormente, pidió retirarse de la sala de sesiones. “No quiero legitimar un proceso que comienza viciado”, afirmó el legislador opositor, al señalar que ya hay intenciones de hacer comisiones unicamerales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Si de entrada ya nos estamos peleando por una presidencia” se evidencia que “hay una lucha de intereses mezquinos. No necesitamos de eso en una revisión” porque la República tiene que estar por encima, agregó.

Lea más: Diputados no darían quorum para Anexo C

Por su parte, el senador Núñez pidió a Benítez que permanezca en sala y le señaló que el Senado tiene la prerrogativa constitucional de dar el acuerdo a las entidades binacionales, el acuerdo a los embajadores, y dijo que como Senado no pueden conformar una comisión bicameral e investigar a las municipalidades y gobernaciones.

“Celebramos tu presencia de venir a debatir acá y hablar. En su momento una salida parlamentaria es retirarse y dejar sin quórum, entonces celebro la presencia de los diferentes partidos, es la segunda vez que los diputados, hasta diputados de mi partido están ausentes, entonces acá están a los que verdaderamente les interesa el futuro de esa negociación”, dijo el senador al habilitar un debate libre.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que no puede aceptar que las peleitas de carguitos frustren. “¿Sentarse ahí y dar la palabra es lo que quieren?, y ¿eso está por encima de Itaipú?, en vez de venir a trabajar, ya que nos dieron esta oportunidad misericordiosa de estar los opositores en la comisión, por lo menos vamos a venir a enterarnos que carajos van a hacer ellos”, cuestionó.

Celeste criticó al diputado Benítez y señaló que no le parece que se pliegue a la internita de los diputados. Añadió que los colorados no son republicanos y que tienen que demostrar a la ciudadanía que a ellos sí les interesa Itaipú mas allá de los carguitos. “Diputado dejá que ellos se maten por sentarse ahí para dar la palabra”, le reclamó a Benítez.

Lea más: Giménez sostiene que, tras espionaje, no hay condiciones para negociar Anexo C

Por su parte, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) acompañó la posición de su colega y dijo que se viene postergando la instalación hace dos meses porque supuestamente no se llega a un acuerdo para quien va a ser la presidencia.

“A mí me importa un carajo quien va a ser el presidente de esta comisión, lo que si me interesa cual es el camino que vamos a seguir para la renegociación, estamos pasando un tiempo valiosísimo por capricho de algunos diputados. Le digo de frente a Benítez: No podes hacer espiritu de cuerpo con una cámara ausente de sus responsabilidades, acá estamos en representación de un pueblo no de una Cámara”, cuestionó Paredes.

Asimismo objetó que los diputados que se ausentaron en un momento tan importante. “A la puta, hakearon al gobierno paraguayo, esa es la denuncia que tenemos y otra vez no somos capaces a debatir nada, porque supuestamente quieren la presidencia”, manifestó la senadora de la oposición.

“¿Cómo es posible que dejemos los intereses nacionales y sigamos los intereses mezquinos de personas y les imploro a los miembros de la Cámara de Diputados que aparezcan que den la cara ante la ciudadanía y digamos que es lo que vamos a hacer con la renegociación del Anexo C, jamás podemos suspender porque eso le favorece al gobierno del Brasil”, siguió cuestionando.

Lea más: Disputa colorada también posterga que funcione comisión de seguimiento del Anexo C de Itaipú

El senador Dionisio Amarilla (liberocartista) cuestionó a Bachi por elogiar la presencia del diputado Benítez. El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) apuntó su crítica al diputado y le pidió que no se retire de la sala para conformar la bicameral. “Respeto la decisión de los diputados que no asistieron a la convocatoria”, dijo y rogó a Benítez para que no deje sin quórum la sesión.

Benítez dijo que tiene una discrepancia con los senadores y dijo que los primeros interesados en tener una estrategia para el Anexo C han sido ellos y se han rechazado múltiples proyectos en ambas Cámaras que podrían colaborar con esa estrategia que salieron de la oposición y tercer espacio.

“La presencia para dar quórum para mi es legitimar justamente un proceso que arranca viciado, que desde la concepción tiene un problema”, reiteró y dijo que siempre fueron críticos con una presidencia coaptada por un sector político, que se debió generar un consenso y que él no puede validar una elección que no va a ser representativa para una comisión bicameral”, dijo al señalar que el partido oficialista no ha tenido la madurez para generar consenso.

¿Quiénes son los diputados ausentes?

Los diputados que integran la comisión bicameral del Anexo “C” y se ausentaron son: los colorados cartistas Rocío Abed, Christian Gabriel Brunaga y Avelino Dávalos: el colorado oficialista Hugo Meza; Mauricio Espínola (colorado disidente), los liberales Jorge Ávalos Mariño y Carlos Alberto Pereira y Raúl Benítez (independiente).

También son titulares los diputados que integran el Parlasur: Rodrigo Gamarra y Virina Villanueva del cartismo y el diputado Pastor Vera (PLRA).

Mientras que sí asistieron los senadores entre ellos: Hernán David Rivas (ANR, HC); Arnaldo Samaniego, Javier Zacarías Irún, Natalicio Chase, Óscar Salomón, Colym Soroka, Dionisio Amarilla, Celeste Amarilla (PLRA). Mientras que por el Parlasur integran Yolanda Paredes, Cruzada Nacional, y la senadora Noelia Cabrera (liberocartista).