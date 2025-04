Peña dice que ueno Holding fue “una mala inversión” y que es víctima de una “colosal campaña de manipulación”

El presidente de la República, Santiago Peña, aseguró que no existió ningún conflicto de intereses en su participación con el grupo empresarial ueno Holding, pese a que sus firmas fueron beneficiadas millonariamente con licitaciones del Estado. Dijo que él hizo una “pésima inversión” y no tendrá ganancias porque ueno Holding “está en extinción” y no recibirá dividendos al retirar su capital. Reiteró nuevamente que todo se trata de “una colosal campaña de manipulación mediática”, pero no supo explicar por qué no renunció a sus acciones antes de asumir la Presidencia.