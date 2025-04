Leite sobre Peña: “Probablemente la va a vetar si es que él es todavía presidente...”

Luego de que el presidente de la República, Santiago Peña, expresó su rechazo al proyecto de ley que plantea crear el Ministerio de la Familia en reemplazo del Ministerio de la Mujer, el Ministerio de la Juventud y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia, el senador colorado cartista, Gustavo Leite, dijo que probablemente el mandatario vete la ley, si es que es aprobada en el Congreso Nacional.

“El proyecto no es mío, el proyecto es de 14 colegas, el clamor es de la inmensa mayoría de las familias del Paraguay, que somos la mayoría de Paraguay, como la posición del Presidente de la República con profundo respeto en el derecho que tiene su investidura y probablemente la va a vetar si es que él es todavía presidente cuando esto se promulgue”, aseveró.

“Pero la guerra de los 100 años duró 116 años, Héctor, nosotros estamos comenzando un proceso de reivindicar una posición política del partido al que yo pertenezco, de la mayoría del partido al que yo pertenezco y si tiene que llevar años, llevará años; no hay ningún problema en pensar diferente. Creo que tenemos que bajar los decibeles a los eventuales desencuentros”, expresó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“El día en que haya mayoría para tratar, seguramente la trataremos, y si no, será en la próxima legislatura, pero Paraguay va a tener un conjunto armonizado de políticas de protección integral a la familia, y que de paso sirvan también como modelo para el achicamiento del Estado”, afirmó.

Lea más: Peña se ratifica en rechazo a creación de “Ministerio de la Familia”

Leite sobre rechazo de Peña a ley del Ministerio de la Familia

El periodista le preguntó al senador “él (Santiago Peña) hablaba de retroceso social, ¿cómo tomas eso, Gustavo?”, a lo que el senador respondió:

“No estoy de acuerdo, no hay ningún retroceso social, porque ninguno de los postulados, si leen el proyecto, se habla de retroceder en nada, o que se hace es fusionar a tres instituciones para darle mucho más fuerza y para darle integralidad al tratamiento de los jóvenes, los niños, los adolescentes, las mujeres, pero nosotros también queremos, como dice la Constitución, la unión entre el hombre y la mujer, los hijos que devienen de ella y cualquiera de las situaciones del padre, de la madre, las abuelas, sea una familia y fomentemos el concepto de familia, la paraguayidad está dada por familias, es parte de nuestra cultura”.

Con respecto a la expresión del legislador, sobre que probablemente Peña ya no sea presidente cuando el proyecto de ley que crea el Ministerio de la Familia se apruebe, respondió lo siguiente:

“Y él en el 2028 va a dejar de ser presidente, tal vez en el 2029 consigamos que se logre la ley. Esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia, y tenemos que respetar la posición del Presidente de la República, él fue elegido para eso, pero nosotros fuimos elegidos también para legisladores, y tenemos la obligación de interpretar primero lo que le dijimos a la gente en campaña, y nosotros tenemos que cumplir los compromisos de campaña, o si no vamos a ser poco serios”.

Lea más: Peña adelanta que vetará eventual creación del Ministerio de la Familia

Ministerio de la Familia: no retirarán proyecto

Agregó que es normal que en democracia existan diferencias, mientras que se mantenga el respeto y que buscarán evitar que el proyecto se mande al archivo.

“No hay ningún resquebú, es normal que en democracia haya posiciones antagónicas, mientras mantengamos el respeto, que nosotros por lo menos lo vamos a mantener, vamos a seguir trabajando juntos en todas las cosas en las que haya comunión de pensamiento, vamos a trabajar juntos, y en las que no, y bueno, si no se puede, no hay problema tampoco en seguir trabajando despacito como la hormiguita, porque lo que no podemos hacer, es meter un proyecto para que se rechace, porque ahí se va al archivo todo un año”, aseveró.

Sobre el último punto, el periodista preguntó si es que ante la posición del presidente Peña retirarían el proyecto, a lo que respondió:

“De ninguna manera, yo no voy a retirar el proyecto, no sé lo que van a hacer mis colegas, también tengo profundo respeto de lo que ellos piensen. El proyecto quedará ahí y se tratará cuando haya los votos de consenso, tal vez cambien las circunstancias también. En política las circunstancias cambian, pero de que esto fue un compromiso de campaña, una promesa de campaña que hicimos algunos colorados, yo creo que representamos a la inmensa mayoría de los colorados es y nosotros tenemos la obligación de ser serios y cumplir nuestra promesa de campaña”, concluyó en la entrevista con radio 1000 AM.