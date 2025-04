Suman los amigos y nepobabies de Bachi en consulados en la Argentina

El canciller Rubén Ramírez Lezcano firmó el 4 de abril pasado la Resolución N° 244, por la cual autoriza “la contratación de personal para prestar servicio en oficinas consulares de la República del Paraguay en el exterior”.

Los nombrados en la categoría técnicos son: Enzo Javier Rienzzi Paredes, en el Consulado en Posadas, con un salario de US$ 1.300 (G. 10.387.000); Tamara Milena Barboza, en el Consulado en Formosa, con un salario de US$ 2.500 (G. 19.975.000); Juan Daniel Varela Galeano, Consulado en Formosa, con un salario de US$ 2.500, y Óscar Antonio Núñez Medina, en el Consulado en Clorinda, con un salario de US$ 2.500.

Los referidos contratos inician se el 1 de abril y se extienden hasta el 31 de diciembre de 2025.

Parientes y amigos

Conforme a nuestras fuentes, Tamara Barboza es sobrina del actual cónsul general en Formosa, Carlos Eduardo Ruiz Barboza, exconcejal departamental de Presidente Hayes. Es funcionario docente del Ministerio de Educación y es allegado al senador colorado cartista “Bachi” Núñez, actual presidente del Congreso.

Conforme a la escala de salarios del Ministerio de RR.EE., Ruiz Barboza percibe US$ 7.641 (G. 61.051.590) al mes, sumado el subsidio de alquiler.

Según fuentes coloradas, Ruiz Barboza es primo de la pareja sentimental de Óscar “Ñoño” Núñez, exgobernador de Pdte. Hayes ANR-HC), condenado en juicio oral a 11 años de cárcel por el desvío de G. 42.500 millones de la institución chaqueña. “Ñoño” es hermano de “Bachi”.

Ruiz Barboza se sumó a la cónsul en Clorinda, Angélica Beatriz Mareco Caballero (jefa consular), que es pareja del exprecandidato a gobernador de Presidente Hayes –derrotado contundentemente en las internas coloradas de 2022 por Ricardo Núñez, también hermano de “Bachi” Núñez. Mareco Caballero percibe US$ 7.641 (G. 61.051.590) al mes sumado el subsidio de alquiler.

Otro recomendado de “Bachi”, desde agosto de 2024, con un salario de G. 18 millones, es Rufino Cristaldo Alonso, contratado técnico en el Consulado en Clorinda. El funcionario contó con prohibición de salida del país vigente por coacción. Según antecedentes policiales, el funcionario también tenía una prohibición de acercarse a la víctima y prohibición de portar armas. Según publicaciones periodísticas, Cristaldo refirió que la causa fue levantada y que actualmente no cuenta con ninguna prohibición. Sin embargo, la medida se encontraba operativa también al momento de su contratación en agosto del 2024, realizada bajo resolución N° 707.

“Bachi” justificó

Basilio “Bachi” Núñez justificó el nombramiento de su cuñada Angélica Beatriz Mareco Caballero, pareja de Ricardo Núñez Giménez, hermano del legislador.

Núñez intentó desviar la crítica por la designación de su cuñada y nuevamente responsabilizó de casos similares al expresidente (colorado) Mario Abdo Benítez.

“Históricamente, en el consulado de Clorinda se van como cónsules referentes del departamento, en este caso la señora fue coordinadora de Honor Colorado. Mal haríamos en llevar a una referente de Efraín Alegre”, dijo el senador cartista.