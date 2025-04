Bachi justifica ausencia de Peña en funeral del Papa: ¿qué dijo?

La ausencia del presidente Santiago Peña en el funeral del papa Francisco genera molestias en la comunidad católica y referentes opositores, debido a que el mismo priorizó un viaje a los Estados Unidos para recibir un galardón de la comunidad judía y reunirse con empresarios.

Los principales líderes del mundo participarán mañana del funeral del papa Francisco, entre ellos presidentes, reyes, príncipes y autoridades globales. El Vaticano informó que al menos 130, incluyendo 50 presidentes y 10 monarcas, confirmaron que asistirán.

El presidente la de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que si él recibía la invitación para ir en reemplazo de Peña no iba a poder acudir y al hacer referencia al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, señaló que “no se va un representante cualquiera”.

“Decía yo que no es por estar presente ahí, uno va a ser el más católico, el que más apoyó al Papa; eso se ve en actos. Un ejemplo tenemos en el gobierno anterior, cuando en el barrio San Francisco no se pagó 5 años agua, tampoco la energía eléctrica y es un barrio que lleva el nombre del Papa Francisco y ahora el gobierno Santiago Peña está honrando”, dijo Núñez.

Indicó que su ausencia es una decisión del presidente de la República que en algún momento va a explicar. “Algunas veces es porque viaja, algunas veces porque no viaja o dónde viaja. Entonces, creo que él es el dueño del destino de sus viajes”, señaló el titular del Senado.

Núñez luego de minimizar la ausencia de Peña al funeral del papa destacó la figura del papa y dijo que fue un papa latinoamericano, de un país vecino, que vino al Paraguay durante el gobierno Horacio Cartes. “Una persona que quiso mucho al Paraguay, destacó a la mujer paraguaya e hizo muchos cambios, innovaciones (...). El papa dejó un antes y un después”, declaró ante los medios de prensa.

Sobre el hecho de que Peña haya priorizado una actividad privada para recibir un galardón, en vez de ir a representar al Paraguay ante el Vaticano, Núñez dijo que el presidente de la República decidió o agendó ya algo previo.

“Seguramente no estaba previsto. O sea, nadie puede prever que va a fallecer el Papa y es una agenda que va a tener en los Estados Unidos, pero también es importante y la decisión él la tomó. Yo creo que la respuesta él la debe dar” (sic), afirmó el titular del Senado.

Convocarán a la directora del Incan

Tras la falta de consenso entre el Poder Ejecutivo y los senadores cartistas Gustavo Leite y Antonio Barrios, Núñez anunció que entre el lunes y martes convocarán a la directora del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), Jabibi Noguera, para que explique la situación del nosocomio acerca de la ejecución presupuestaria.

Bachi dio a entender que el presupuesto del Incan ya era suficiente y que US$ 50 millones ya se aumentó el presupuesto para este año y que la ejecución no supera el 30%. Indicó que en nuestro país faltan US$ 25 millones para comprar el 100% de las vacunas para erradicar la bronquiolitis.

Al ser consultado sobre las expresiones de Barrios, quien fue ministro de Salud en la era Cartes, de que sólo depende de la voluntad política, Bachi dijo que la Comisión Bicameral de Presupuesto 2025 trabajó hasta diciembre para sacar el PGN 2025, y que en febrero ya se presentó el proyecto de ley.

Indicó que si la directora del Incan dice que necesitan “US$ 50 millones, desde luego que se le va a dar, pero tiene que tener la capacidad para ejecutar”, indicó.

Según Núñez, de acuerdo a la última conversación que tuvo con el área de salud, están cubiertos todos los medicamentos del Incan y que no hace falta. Indicó que las respuestas vía amparo ya no se van a dar como en el gobierno anterior, cuando el medicamento se compraba más caro.

Bachi negó que el proyecto de ley que pretende inyectar G. 305.000 millones vaya a ser archivado y adelantó que el proyecto podría sufrir modificaciones. “Entonces, nos damos cuenta de que no necesitamos G. 305.000 millones, necesitamos G. 400.000 millones o necesitamos G. 200.000 millones; entonces, vamos a hacer con los que van a ejecutar”, dijo.

Familiares de Lalo se reunirá con Bachi

Núñez anunció que el lunes recibirá a familiares del diputado fallecido Eulalio “Lalo” Gómez, sobre el reclamo de la familia a la Senabico. La reunión surge en momentos en que el titular del Senado rechazó la posibilidad de acompañar el juicio político del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, pedido de la familia del exdiputado.

Declaración de terrorista a la Guardia Islámica

Acerca de la declaración del presidente Peña de declarar terrorista a la Guardia Islámica y la crítica de la oposición por el vínculo con el avión iraní, Bachi dijo que la Fiscalía dejó el caso sin efecto ahora.

Indicó que el fiscal general del Estado con sus fiscales investigaron y no hallaron ningún nexo “que quisieron crear en el gobierno anterior. Entonces, yo respeto. Me consta que es un fiscal puesto por el gobierno anterior y por la oposición”.