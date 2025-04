Chicanean circuito cerrado y dicen que “la madrina” Cristina Villalba se sintió “intimidada”

Esta mañana se realizó la reunión de mesa directiva, con presencia de los líderes de bancada de la Cámara Baja, además de una inusual presencia de la presidenta de la Comisión de Presupuesto, Cristina Villalba (ANR, HC), quién no suele asistir. Ahí también estuvo el diputado Raúl Benítez (Independiente), que ayer denunció la agresión por parte de la “La madrina” a una de sus funcionarias durante la sesión ordinaria.

A fin de basarse en las evidencias, además de exponer ayer la filmación del momento del incidente, Benítez esta mañana requirió el video de circuito cerrado de la sala de sesiones. Sin embargo, le señalaron que debía presentar una nota formal para que se considere su pedido.

Ante esta situación, en la fecha Benítez presentó la nota requiriendo la filmación del momento comprendido entre las 12:45 y 13:15 de ayer y pidió imprimir trámite de urgencia ante el riesgo de que se pierdan los registros.

“El presente pedido reviste una gran importancia y urgencia, dada la naturaleza de los hechos ocurridos, los cuales requieren una atención especial teniendo en cuenta que el almacenamiento de la grabaciones es limitado y podría perderse en caso de que se le imprima la celeridad que la situación exige", señaló en su nota.

Llamativamente, desde el cartismo no hay tanto afán en dar a conocer el video, pese a que esta mañana, según sus colegas oficialistas, Villalba se planteó casi como “víctima”, y dieron a entender que más bien habrían represalias contra los funcionarios, antes que un llamado de atención a su colega cartista.

Se intentó tener la versión de la diputada Villalba, pero la misma se retiró de la Presidencia de Diputados (donde se realizó la reunión) por el ascensor privado, donde la prensa no tiene acceso.

“Estuvo presente la diputada Cristina Villalba haciendo su descargo, según ella, se sintió intimidada e invadida a su persona por parte de esta funcionaria a cargo de Raúl Benítez", dijo el líder de la bancada ANR B (aliada cartista), Hugo Meza, que al ser insistido sobre la actitud de su colega, fue bastante contemplativo.

Refirió que, a título personal, “ninguna falta de respeto es admisible” pero también cargó más la tinta contra el eslabón más débil, el funcionariado de la Cámara.

“También es un toque de atención para la organización de la Cámara de Diputados por la cantidad de funcionarios que tenemos en la sala de sesiones que no sabemos quién es quién. Vamos a hacer algunos ajustes en el reglamento de la Cámara de Diputados para que no ocurran estos excesos, estos exabruptos”, afirmó.

Finalmente, se le recordó que al ocupar el cargo, asumen la condición de figuras públicas, y si no quieren ser expuestos en sus acciones, no deberían postularse, ante lo cual respondió: “Ella (Villlaba) dijo sentirse así (intimidada). Yo por lo menos no tengo problemas con las cámaras, incluso a veces quiero que me sigan”.