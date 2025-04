Opositores cuestionan “berrinche” cartista para evitar hablar de “la caja chica del Partido Colorado”

Por 24 votos a favor de cartistas y liberocartistas, fue aplazado sin plazo determinado, el proyecto de ley que pretendía transparentar los gastos sociales de Itaipú Binacional. El presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), levantó la sesión por el entredicho entre los senadores Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) y Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) con las senadoras Yolanda Paredes (CN) y Celeste Amarilla (PLRA).

La senadora Esperanza Martínez (FG) aclaró a la ciudadanía que el cartismo protagonizó un “supuesto berrinche, indignación de la bancada colorada cartista”, para dejar sin quorum la sesión ordinaria. Martínez dijo que en realidad lo que escondieron es la “complicidad” que tienen para que los fondos de las binacionales nunca entren al Presupuesto General de la Nación.

“(Para que) Nunca sean auditadas, nunca sean controladas, nunca sean evaluadas y siga siendo la caja chica del Partido Colorado, especialmente en este momento del sector mayoritario, que es el sector cartista. Han querido disfrazar un acto de impunidad que también lo hicieron en la Cámara de Diputados, hoy en la Cámara de Senadores, haciéndose los indignados y haciéndose de los enojados, pero esto estaba previsto”, denunció la senadora al señalar que inventaron una disputa que no existió.

Acerca de la supuesta agresión verbal señalada por el presidente del Senado, como motivo para levantar la sesión, Martínez dijo que fue una mentira que tomaron, porque no querían que se hable de la impunidad sobre los fondos sociales", indicó.

El senador Rafael Filizzola (PDP) dijo que el oficialismo está malgastando los fondos de Itaipú, están usando para hacer compras sobrefacturadas, que no tienen nada que ver con el objeto de los gastos sociales. “Lo peor es que estamos viendo que Peña va a utilizar todos estos gastos sociales hasta el 2027 que se acaban y al próximo gobierno le va a dejar deudas. Estos gastos ya no van a existir, no se está invirtiendo en lo que se tiene que invertir, en ANDE, con lo cual vamos a tener una deficiencia tremenda en materia energética”, cuestionó.

Afirmó que el gobierno de Santiago está abusando de los fondos sociales, aprovechando para hacer compras sobrefacturadas, para beneficiarse a sí mismo. Aparte, están actuando con una torpeza extrema al dar el 90% de las inversiones a bancos brasileños y solo el 10% a bancos paraguayos, una absoluta falta de patriotismo y de defensa de los intereses nacionales, dijo.

Yolanda denunció censura de la mayoría

La senadora Yolanda Paredes (CN) dijo que hicieron una conferencia de prensa porque no les dejan hablar en el plenario, indicó que dejaron sin quorum la sesión porque “no nos quieren escuchar, no quieren que la ciudadanía escuche nuestra voz de protesta. Dejamos constancia, una vez más, 1.950 millones de dólares que Paraguay va a recibir hasta el 2027, deben ser invertidos en infraestructura para la ANDE, si la ANDE no tiene infraestructura Paraguay va a seguir colapsando por falta de energía, los veranos serán cada vez peores”, dijo.

“Nosotros vamos a seguir aunque nos quieran callar. Yo creo que la ciudadanía tiene el derecho a saber la realidad de esta situación”, dijo la senadora.

A su vez, la senadora Celeste Amarilla (PLRA) dijo que una vez más la mano de obra barata del cartismo operó, en alusión a los senadores Dionisio Amarilla (PLRA, aliado cartista) y Juan Carlos “Nano” Galaverna, quienes, según la legisladores, iniciaron los incidentes y agravios para evitar debatir sobre los gastos sociales de Itaipú porque ellos sabían que hoy el tema iba a ser los gastos sociales.