Cartismo vuelve a cajonear control sobre gastos sociales de Itaipú

En el espacio de pedidos y formulaciones, el senador Natalicio Chase, líder de la bancada de Honor Colorado, pidió aplazar sine die (sin fecha), el proyecto de ley que incorpora los últimos gastos sociales de Itaipú al Presupuesto General de la Nación (PGN) y le asigna una partida presupuestaria para su seguimiento y control.

En agosto del año pasado, senadores cartistas y sus satélites liberocartistas bloquearon la intención de incluir en el orden del día el proyecto de ley de control de los gastos sociales que fue presentado por la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien en ese tiempo había alertado de una “cocinada” de unos US$ 650 millones anuales.

La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu condenó la posición de la mayoría y dijo que lo que acaban de votar “es aplazar la posibilidad de que haya control de los gastos abusivos y con mucha corrupción por parte de Itaipu, quiero que sepa la ciudadanía”, dijo la senadora.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, dijo que tiene que quedar claro que quienes votaron para que se aplace son los que apañan la corrupción de los entes binacionales. Tenemos una comisión de lucha contra la corrupción (comisión garrote) que hizo un trabajo extraordinario para sacar a las ONG y a todas la entidades que están supuestamente en el lavado de dinero. No les escuché que hayan hecho algo en el tema Itaipú, afirmó.

Lea más: Yolanda Paredes alerta sobre “cocinada” de últimos gastos sociales de Itaipú

“Aca se usan las instituciones para seguir manteniendo un sistema de corrupción de impunidad y de enriquecimiento de muchos sectores ligados a la política, y a sectores económicos que toman el dinero público para hacer trabajos privados y enriquecerse y fortalecer la política, que mantenga este sistema de corrupción económico y social en el Paraguay”, cuestionó con dureza.

Indicó que por un grupo de privilegiados hay personas que no pueden ni siquiera alcanzar el salario mínimo, un grupo de personas que no tiene educación, transporte, aguinaldo, que no tiene horas de descanso, pero ellos están allí esperando que algún momento este país cambie su presente y su futuro. “Acabamos de votar impunidad para los que están robando en ambas binacionales”, repudió.

Reg