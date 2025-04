Santi Peña se reúne con ONG de empresarios de Estados Unidos

En el marco de su agenda en Estados Unidos, el presidente de la República, Santiago Peña, mantuvo una reunión con referentes del Americas Society, Council of the Americas (AS/COA), organización no gubernamental que agrupa a empresas líderes globales comprometidas con la apertura de mercados, el desarrollo económico y la democracia en el continente.

Participaron de la actividad, empresarios y personalidades de distintos sectores, y fue encabezada por Susan Segal, presidenta y directora ejecutiva de la organización.

“El encuentro del presidente Peña ha sido espectacular. Habló de la oportunidad en Paraguay y de todos los sectores: de la cultura, de la historia, tiene un conocimiento del país y de la economía muy profundo”, expresó Susan Segal tras la reunión, según destacaron desde la Presidencia de la República.

La líder regional destacó el dinamismo del Paraguay y el rumbo que viene tomando su economía. “Vemos varias oportunidades en varios sectores, pero está haciendo tantas cosas hoy en día, por lo que Paraguay ha cambiado mucho. Como sabemos, ya tiene grado de inversión, el futuro para Paraguay es muy fuerte”, señaló.

ONG de empresarios de EE.UU. ven potencial en Paraguay

Segal también mencionó las áreas específicas donde observan potencial para nuevas inversiones. “Vemos oportunidades en sectores forestales, de energía, sector agrícola. También él explicó muy bien las oportunidades de infraestructura y conectividad, ya que Paraguay está en el centro de Argentina y Brasil. Entonces hay oportunidades para todos”, afirmó.

Susan Segal cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector privado, con una destacada trayectoria vinculada al desarrollo de América Latina. En su rol actual, impulsa una visión estratégica para posicionar a la región como un motor de crecimiento global, señalaron desde la Presidencia de la República.

“El presidente Peña continúa así una agenda de alto nivel con referentes internacionales, consolidando el posicionamiento de Paraguay en el escenario global y generando condiciones para el desarrollo sostenible, con mayor inversión y más oportunidades para la ciudadanía”, concluyen en su comunicado.