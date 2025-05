Aplazan aprobación del acta tras dudas en la sanción del proyecto que crea juzgados de la Familia

Al momento en que el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) puso a consideración del pleno la aprobación del acta de la sesión anterior, la senadora Lilian Samaniego (ANR, independiente) pidió la palabra para manifestar a la presidencia del Senado las sospechas sobre la falta de quórum para la sanción de la versión de Diputados, que establece la creación de juzgados y tribunales en violencia familiar, antes que la creación de juzgados y tribunales especializados en violencia contra la mujer.

Samaniego dijo que en la última sesión no hubo quórum en la aprobación de la versión Diputados de la creación de juzgados y tribunales especializados e indicó que pusieron que el senador Luis Pettengill (ANR, independiente) dio el quórum no estaba presente porque estaba almorzando con ellos en la bancada. “Por lo tanto no hubo los 23 votos para la aprobación”, manifestó.

Indicó que Pettengill sólo participó del segundo punto del orden del día, pero para la aprobación de la versión Diputados no estuvo presente. “No hubo los 23 votos y no hubo defensa de la versión Diputados, con esa aprobación el proyecto de ley de creación de juzgados y tribunales no sirve”, dijo.

Samaniego dijo que la esencia del proyecto original fue desvirtuado y que servía para dar garantías o defensa en caso de que la mujer sea violentada en su trabajo, hogar, en la calle como el caso de la funcionaria del INTN, cuyo agresor el abogado Walter Acosta, ya se encuentra en libertad.

“Lo que hicieron es no hacer lugar a todo el sistema de justicia que llevó adelante este trabajo durante seis años y que imploran contar con esta herramienta jurídica para que así, como los juzgados de la niñez y adolescencia, de delitos económicos, ambientales existan los juzgados especializados para la defensa de la mujer y desestimar las denuncias falsas”, argumentó.

“A todo el sistema de justicia ustedes le dijeron no, porque acá no hay ideología ni nada, y hay estadísticas cada vez mas lamentable de como la mujer es violentada. La Corte, la Defensoría, la Fiscalía, el Ministerio de la Mujer y 17 instituciones se pusieron de acuerdo para que la versión del Senado sea la aprobada, y a todos ellos ustedes le dijeron que no”, repudió.

Mencionó que incluso el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía acordó la creación de juzgados en los departamentos donde mayor cantidad de denuncias se registran y mencionó a Capital, Central y Alto Paraná, y así secuencialmente se proyectaban para los años siguientes, “y ustedes le dijeron que no”, lamentó.

Núñez pidió a la senadora que verifique con la Secretaría General el quórum, y que en ese momento no tenían 23, sino 24 votos. “Hasta en el baño es el quórum”, dijo Bachi y dijo que en su administración se precautelará que siempre haya quórum.

El senador Silvio “Beto” Ovelar (ANR, HC) salió en defensa de Bachi y dijo que poner en tela de juicio los números habla mal de un mismo cuerpo, pero que quedó tranquilo cuando el titular le dijo que tenían 24 votos.

El senador Eduardo Nakayama (independiente) que la denuncia de Samaniego genera una duda razonable que debe disiparse. Bachi molesto pidió que verifiquen y leyó una lista de 24 senadores que habrían estado presentes.

Finalmente el titular del Senado postergó para la próxima semana la aprobación del acta de la sesión anterior.