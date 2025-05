Bachi aclara a sus colegas que el quorum en el Senado incluye hasta el baño

Tras la confesión del senador Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), la senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional (CN), planteó a sus colegas colocar pantallas gigantes y micrófonos en los baños adyacentes a la sala de sesiones, para conocer el sentido de votación.

La senadora Paredes, el miércoles ante el pleno, cuestionó que varios de sus colegas para hacer quorum se esconden detrás los muebles para no asumir posiciones políticas.

“Solicito formalmente que se ponga una pantalla dentro de los baños porque a mí no me pueden decir: Acá habrá colegas que de repente pueden tener diarrea se va y se sientan en el inodoro, mientras se vota había sido que su voto vale porque estuvo presente en el baño. ¡Mba’e piko péa!”, reprochó la senadora Paredes.

“O ponemos inodoro inteligente en el baño. No estoy de acuerdo que el baño sea parte del quorum cuando yo no estoy viendo ni escuchando lo que dicen en la plenaria, y no veo ni escucho el sentido de los votos. Si el baño va a ser quorum, solicito que se ponga la pantalla gigante en los baños y si es necesario micrófono”, reiteró la senadora ante la falta de seriedad en el Senado.