Sancionan préstamo para Super Tucano, sin derribo

La Cámara de Diputados, presidida por Raúl Latorre (ANR, HC), ayer sancionó y remitió al Poder Ejecutivo el proyecto de ley que aprueba el crédito de US$ 101.606.000 entre el Estado paraguayo y el Banco de Desarrollo Social para la adquisición de seis aviones Super Tucano fabricados por Embraer del Brasil.

El Ministerio de Defensa administrará la compra de los aviones que serán utilizados por la Fuerza Aérea Paraguaya, a cargo del Gral. del Aire Julio Fullaondo, para el control del espacio aéreo paraguayo, supuestamente para luchar contra el crimen organizado y el narcotráfico.

Durante el debate, los opositores cuestionaron duramente el gasto para proteger el espacio aéreo mientras el narcotráfico en tierra sigue campante bajo protección policial, de la clase política y otras instituciones.

Super Tucano: el narcotráfico campante

El diputado Rubén Rubín (independiente) dijo que era un gasto “al pedo” al no existir una ley de derribo de narcoaviones y que el Paraguay demuestra así nula soberanía, ya que en caso que ingrese una nave sospechosa, la Fuerza Aérea, teniendo los tucanos primero deberá “rogar” por ayuda al Brasil y preguntar si puede tomar acciones contra las narcoavionetas.

Agregó que “todos saben” que esta compra fue una imposición del Brasil para negociar el acuerdo de Itaipú. Sostuvo que la compra de aviones era un acto antipatriota y de sumisión ante dicho gobierno extranjero.

Dijo además que, antes de comprar tucanos, el presidente Santiago Peña pudo haber destituido a Marco Alcaraz y Liliana Alcaraz, titulares de inteligencia y Seprelad.

La diputada Leidy Galeano (Yo Creo) dijo que las naves estaban sobrefacturadas ya que cuestan de US$ 8 a 12 millones en el mercado internacional mientras que Brasil nos vende a US$ 17 millones cada uno. Su colega Diosnel Aguilera (PLRA, C) advirtió que Paraguay está a punto de entrar a la franja en que no podrá pagar su deuda externa de seguir aumentando y el diputado Billy Vaesken (PLRA, C) repudió que, mientras los agricultores no tienen elementos básicos, el Ejecutivo hace este tipo de gastos.

Tras las críticas de los opositores, la diputada Rocío Abed (ANR, HC) repitió la frase: “Ponen palo a la rueda” sobre la compra de aviones y equipos de escuchas. Hasta acusó a los opositores de estar aliados con el crimen organizado. “(A los opositores) les importa un pito la seguridad. No es un gasto, es una inversión para que el Paraguay no sea más la ruta del narcotráfico”, sostuvo la parlamentaria oficialista.

El titular de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), expresó que, así como el gobierno debe mejorar la salud pública, también hay que aumentar la capacidad de defensa. “Son conceptos inseparables”, aseveró.

Alejandro Aguilera (ANR, HC) indicó que con esta inversión tendremos un país más seguro. Tras el debate, el crédito fue aprobado por amplia mayoría de los cartistas y sus aliados satélites.