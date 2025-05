Itaipú: muy molesto, senador Soroka califica de “mudo” al vicecanciller Verdún

“Le reclamé (a Víctor Verdún) su mudez durante la mesa de trabajo porque dijo que el ‘acta secreta’ ocurrió en el gobierno anterior y estoy cansado de que salgan siempre con eso, eso fue de público conocimiento. Le reclamé que durante cuatro horas se quedó callado y cuando terminó la reunión me quiso aclarar que lo del acta secreta era en el gobierno anterior”, expresó ayer el senador colorado Colym Soroka.

Fue al ser consultado sobre versiones que indicaron que mantuvo un altercado con el vicecanciller nacional Víctor Verdún, en la Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado que se reunió este martes, por primera vez, para analizar el Anexo C de Itaipú.

En el encuentro asistieron el director paraguayo de la entidad, Justo “Lucho” Zacarías; el ministro de Industria, Javier Giménez y el vicecanciller Verdún.

“Es el inicio de un conjunto de reuniones que existirán en este proceso de renegociación. El equipo técnico del Ejecutivo hizo una explicación de los pasos que se están realizando y evacuaron consultas realizadas por los diferentes senadores, algunas que tienen que ver con el Anexo C y otras con relación a la tarifa de Itaipú”, informó el titular de la comisión, el senador Natalicio Chase (ANR-HC).

Al término de la reunión, el senador Soroka, quien integra la comisión, informó que se mostró sorprendido porque el vicecanciller Verdún, en su intervención mencionó el acta entreguista de Itaipú con Brasil, hecho que causó una grave crisis política en agosto de 2019, y que casi lleva a juicio político al entonces presidente Mario Abdo Benítez (ANR). En esa ocasión, el cartismo cerró filas, “salvó” al jefe de Estado y se opuso al juicio político.

Cruce de Soroka y Verdún

Soroka informó que al culminar el encuentro, el vicecanciller Verdún se le acerca y le dice que el acta secreta fue en el gobierno de Mario Abdo Benítez. Esta situación le molesto, comentó el senador colorado.

“Y le dije (a Verdún) qué me vas a aclarar si no emitiste una sola palabra. Le dije que si va a estar mudo mejor no vengas más. Le dije que era un mudo de mierda (sic); que la Cancillería actúa luego de muda en este Gobierno y que su mudez le puede acarrear muchísimos problemas al gobierno de (Santiago) Peña. Por mudos y cómplices tienen problemas”, cuestionó el senador Soroka.

¿Quiénes integran comisión de Anexo C de Itaipú?

La comisión está integrada por los senadores cartistas Hernán Rivas (ANR, HC) y Javier Zacarías Irún, Chase; los colorados independientes Arnaldo Samaniego, Óscar Salomón y Colym Soroka; Dionisio Amarilla (liberocartista) y Celeste Amarilla (PLRA).

Integran, además, los cartistas (acusado) Erico Galeano, Juan Carlos “Nano” Galaverna, Lizarella Valiente, Zenaida Delgado y Pedro Díaz Verón. Por el Parlasur Yolanda Paredes y Noelia Cabrera (liberocartista).