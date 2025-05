¿Subsidio para viajar en plataformas digitales?: Nueva propuesta para pasajeros de buses

En la Comisión de Legislación de la Cámara de Diputados comenzó hoy el debate sobre el proyecto de ley “que regula el uso de tarjetas en el servicio del transporte público, canaliza el subsidio otorgado por el Estado a dicho servicio e incluye su uso en las plataformas digitales de transporte”, presentado por el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, PL).

El proyectista comentó que esta iniciativa recoge algo que hace tiempo se viene planteando: Que el pago del subsidio al transporte público sea al pasajero y ya no a los empresarios del transporte del área metropolitana de Asunción. Pero con el siguiente agregado: Que se incluya las plataformas digitales que hacen el servicio de transporte.

“Queremos que el subsidio del transporte público pase a manos del usuario y que el usuario finalmente decida también si lo utiliza en el transporte público o en medios de plataforma de transporte digital. Queremos un poco dar una experiencia de viaje mejor, lo que queremos es evolucionar”, dijo Vaesken.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Remarcó que el modelo actual, que implicó entregar casi US$ 347 millones anuales en un sistema de transporte público, no ha dado resultados positivos para la ciudadanía, por lo que insisten en que el subsidio se pague a los usuarios y que sean estos los que “premien” al servicio que mejor les sirve.

“Hoy se habla de que el subsidio conviene o no conviene, ayuda o no ayuda. En verdad el subsidio no solamente existe en Paraguay, sino que en todos los países del mundo. Aquí y en la China existe el subsidio al transporte público", afirmó, planteando que eliminar el subsidio no es siquiera una opción, sino hay que optimizarlo.

Lea más: Pago de subsidio a transportistas creció 568% en cinco años, pero el servicio sigue siendo pésimo

¿También para viaje en plataformas digitales?

El condimento particular de este proyecto (a diferencia de otros similares) es que plantea incluir en el subsidio a quienes utilizan plataformas digitales como: Uber, MUV, Bolt, InDrive y otras similares.

Si bien tiene un mayor costo, es la única alternativa que tienen sobre todo muchos que por cuestiones laborales, deben manejarse de noche, cuando ya no hay servicio de buses o simplemente quieren salir a divertirse los fines de semana, especialmente de noche.

La idea un poco también es que el subsidio del transporte público se pueda utilizar en plataforma de transporte digital. En este caso serviría para traslados cortos.

“Supongamos que uno viene hasta Calle Última, le pasa su colectivo o llega un poco tarde, entonces automáticamente solicita un moto-Bolt hasta cierto punto. Más o menos se tendría un costo de G. 8.000. En este caso, G. 5.000 pondría el usuario del transporte público y G. 3.000 sería el subsidio. En este caso funciona y va a ayudar y va a agilizar el transporte”, ejemplificó.

El legislador opositor también plantea el subsidio para el servicio de automóviles, en esos casos tal vez el impacto para el usuario sería menor, pero ante la falta de otras alternativas, será una pequeña ayuda.

El proyectista finalmente dijo que tal vez no tengan el apoyo del Gobierno, pero es una forma de obligarlo a que tenga en cuenta un problema ciudadano real, sobre todo porque las “soluciones” que plantean –como la compra de más buses– ya se hizo anteriormente, y siempre terminó beneficiando solo a los transportistas.

“Esta propuesta que estamos presentando desde la oposición le está forzando al Ejecutivo a que ofrezca solución. Con el proyecto de ley que desmonopoliza la concesión de los juegos de azar demostramos que se puede. Con mucha insistencia presentamos ese proyecto y bueno, finalmente hoy es una realidad”, finalizó.