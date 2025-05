Nenecho responde a pedido de intervención: “Les voy a romper el c...”

La Contraloría anunció que solicitó al Ministerio del Interior la presentación de un pedido de intervención a la gestión municipal de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), ante presuntos malos manejos de los recursos públicos. Al respecto, el jefe comunal respondió que gente de su propio partido político está detrás de esto, pero no dio nombres.

“Es del partido, grandes impresentables (están detrás); no les voy a dar chances. Mándenme (sic) y voy a venir liderando la manada”, dijo hablando con dificultad y tono de voz arrastrado y poco claro en entrevista para radio Ñanduti.

Además, dijo que va a disfrutar si lo mandan a la Penitenciaría de Tacumbú. “10:41 de la mañana te digo: Mándenme a Tacumbú también si quieren, Tacumbú me gusta. Me encanta. Me voy a ir a jugar fútbol en Tacumbú, porque tengo muchísimos amigos también ahí. Qué me importa a mí. Creen que me van a hacer correr, a mí no me van a hacer correr, ni por si acaso me hacen doler, ni por si acaso”, agregó.

Desafiando nuevamente a que se pruebe que es un “bandido”, señaló que si llegan a encontrar algo en su contra, él mismo renunciará a la Intendencia y dejará la política.

“Que vengan de a uno, de a dos o de a tres (...) Les desafío: que prueben (si es bandido). Con todo respeto y con mucha humildad les digo, porque nadie dice lo que voy a decir ahora: Les voy a romper el c... a toditos, a todos”, recalcó un tono de voz arrastrado.

Nenecho no quiso responder dónde se encuentra en este momento. “La notificación la voy a recibir en mi casa, donde yo acredité mi domicilio”, agregó.

Nenecho dice que va a renunciar si demuestran que es un “bandido”

Ante las graves acusaciones, insistió en que la Contraloría debe comprobar que ocurrieron y mostrar el resultado. “Demostremos, porque yo puedo decir que soy Supermán, pero yo no puedo demostrar que soy Supermán”, manifestó.

“Con todo respeto, les desafío, que alguien demuestre de que Nenecho Rodríguez es bandido, es delincuente, les desafío, con todo respeto. Ahora, si alguien encuentra algo, te juro por mi hijo que está en el cielo que renuncio a ser intendente y a la política, renuncio a todo”, manifestó.

