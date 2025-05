Cartismo trataría pedido de intervención a “Nenecho” y Prieto, dice Esgaib

La Contraloría General de la República (CGR) solicitó, a través del Poder Ejecutivo, al Legislativo la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) y Miguel Prieto (YoCreo) por presuntas irregularidades detectadas.

El diputado cartista Yamil Esgaib afirmó que el cartismo prevé tratar los pedidos de intervención, en consecuencia a lo solicitado por la CGR.

“Confiamos (en el contralor), es una institución bastante prestigiosa que está haciendo un buen trabajo, más allá de que me guste o no, no podemos truncar esa posibilidad de revisar y controlar como corresponde, más allá de la amistad o si es correligionario”, dijo.

Aprobaría si pide el Ejecutivo

Agregó que si el Ejecutivo solicita la intervención, se estaría acompañando dicho pedido en la Cámara Baja.

Precisó que para aprobar la intervención se necesita la mayoría simple de los votos, mientras que para la destitución de los intendentes, el acompañamiento de la mitad más uno del total de los diputados; es decir, 41.

Esgaib, igualmente, mencionó que no cree que la bancada de Honor Colorado libere los votos para el estudio de la intervención.

Descarta a “Nenecho” como costo político

Por otro lado, descartó que “Nenecho”, miembro del cartismo, sea el costo político que deben asumir como movimiento para hacer descabalgar a Miguel Prieto, quien se postularía como presidenciable en el 2028.

Además, mencionó que no ve al intendente esteño como un candidato con proyección a triunfar en las generales.

A su vez, indicó que el jefe comunal de la Capital está disminuyendo su posibilidad de ser reelecto con este pedido hecho por la Contraloría.