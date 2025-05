Plantean convocar al Contralor Camilo Benítez ante el pleno de Diputados por pedidos de intervención

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republicana) presentó hoy un pedido para citar al Contralor, Camilo Benítez para que explique los motivos de la inédita decisión de impulsar institucionalmente (puenteando a las Juntas Municipales) el pedido de intervención a la gestión de los intendentes de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo, opositor) y el cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“La Cámara de Diputados es el órgano constitucionalmente establecido para tratar los casos de intervención, así como es el órgano encargado de designar al Contralor y al Subcontralor. En estas condiciones somos nosotros, en el pleno, los que debemos entender las circunstancias que han llevado a que se solicite para dos municipalidades importantes la intervención de la administración central. Debe ser realmente grave para que se interrumpa el proceso de funcionamiento municipal”, consideró Espínola.

El legislador se hizo eco de las denuncias sobre una “posible jugada” del cartismo -con supuesta complicidad del Contralor- para echar a Prieto y “blanquear” a Nenecho, de quien, como disidentes, son críticos.

“Tampoco podemos permitir que existan maniobras y manipulaciones en este tipo de herramientas establecidas legalmente pero que pueden prestarse a ser parte de maniobras políticas, considerando además que, si bien existen dos antecedentes, se ha pasado por encima de los mecanismos naturales, como ser el análisis y decisión de la junta", sostuvo el diputado disidente.

De hecho, Espínola es uno de los que hace tiempo viene denunciando la “utilización” de las instituciones del Estado para perseguir a opositores y disidentes por un caso que le toca en “carne propia”, como es el proceso penal en su contra, junto con el expresidente Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios del gobierno anterior, en base a una denuncia del actual presidente del Partido, Horacio Cartes.

Además de esto, Espínola consideró que, como legisladores, “debemos analizar puntualmente cada uno de los casos y para eso necesitamos respuestas del mismo Contralor, no de un funcionario de tercera línea que anda por los medios intentando justificar la decisión del Contralor, que, además es el director que debía haber dictaminado en estos casos si los informes en cuestión debían ir a la Fiscalía y no se fueron. Es decir, el que debía enviar y no lo hizo es el que defiende la gestión de su jefe, eso dice mucho “, acotó.

Presuntamente, se referiría al Director de Auditoria Forense de la CGR, Leandro Villalba Baruja, principal vocero de Benítez en este caso. El pedido debe ser tratado en sesión, donde deben optar por aceptar o rechazar.

Anterior a este planteamiento, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C) hizo un planteamiento similar de convocatoria a Benítez, pero para el próximo lunes ante la Comisión de Cuentas y Control de la Cámara Baja.