Intervención en municipalidades: “Jamás me voy a dejar presionar”, dice contralor

Para el contralor Camilo Benítez Aldana, su solicitud para intervenir la Municipalidad de Asunción -a cargo de Óscar “Nenecho” Rodríguez- y la de Ciudad del Este -administrada por Miguel Prieto- está justificada porque ambos casos “tienen graves irregularidades en la ejecución de su presupuesto”.

Al respecto, dijo que en el caso de Asunción es por “la utilización de endeudamiento para gastos corrientes” mientras que en CDE es por el “abuso de la utilización de las transferencias a ONG y comisiones vecinales sin que cuenten con documentaciones de dichos gastos”.

Asimismo, alegó que “ambas intendencias tienen muchos reportes e indicios de hechos punibles por parte de la Contraloría” y en medio de estos, ambas comunas remitirían al tribunal de cuentas sus documentaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Ambos (intendentes) están imputados por lesión de confianza; estamos recibiendo mayores denuncias en las dos municipalidades. No veo mucha alternativa para salvaguardar los intendentes de la ciudadanía y se presume la inocencia; una intervención no significa que van a ser condenados y van a ir a la cárcel, significa que necesitamos que se le nombre a una persona que pueda acceder a documentaciones que nosotros no podemos”, alegó.

Noticia en desarrollo.