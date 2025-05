Johanna Ortega sobre posible renuncia de Prieto: “No está en nuestras conversaciones, pero...”

“Nosotros dialogamos con Miguel cotidianamente, pero lo de la renuncia no está en nuestras conversaciones, por lo menos en lo que venimos hablando es sobre este proceso que inició ayer, que en mi rol de diputada, si bien yo no integro la comisión especial de intervención de Ciudad del Este, estuvimos hablando más bien del proceso legislativo”, comenzó señalando Ortega, quien posteriormente, de todos modos, no descartó rotundamente la posibilidad de una dimisión.

Lea más: “Bachi” niega que HC ya haya decidido salvar a “Nenecho” e intervenir a Prieto

Los rumores de una renuncia de Prieto a la intendencia se ven azuzados por ser una de las vías donde podría tener chances de mantener relativamente su poder político, ya que la renuncia habilitaría a que su sucesor sea electo de entre los miembros de la Junta Municipal, donde al menos hasta ahora él tiene mayoría.

El otro camino es culminar con el proceso de intervención, donde hay casi una sentencia cantada del cartismo para echar a Prieto y tienen los votos suficientes para ello. La eventual destitución vía intervención, independientemente al plazo que reste para el mandato (que finaliza en noviembre de 2026) obliga a convocar a nuevas elecciones para reemplazar al intendente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Cartismo sella copamiento de cara a intervención y arremete contra Prieto

“Todos los actores políticos hacemos cálculos respecto a cual sería la mejor salida, pero yo confió que el intendente (Prieto) tiene mayoría en la Junta Municipal y cualquier escenario es bueno para él. Después de haber visto en vivo en directo esa manifestación (del domingo pasado) él ganaría las elecciones si se hacen en 2026 como ahora. Tiene el respaldo de la oposición en ese lugar y ya hicimos alianzas antes, estamos haciendo todas las evaluaciones posibles”, comentó Ortega

Si bien la diputada opositora dijo que Prieto no teme enfrentarse en elecciones al cartismo y al Clan Zacarías Irún, tampoco descartó la renuncia como una salida política “válida”.

“La decisión de la renuncia es una decisión personalísima del intendente y yo respeto si él toma esa salida, lo veo como una herramienta válida y como una herramienta de resistencia en estos tiempos de persecución política hacia su figura”, puntualizó.

Hoy vence plazo último para querella contra senador Zacarías Irún

Respecto a la querella que consideró la diputada Johanna Ortega (PPS) contra el senador cartista esteño Javier Zacarías Irún por acusarla falsamente diciendo que su esposo era funcionario y/o proveedor de la Municipalidad de Ciudad del Este y que por ello defendía al intendente Prieto, señaló que esta tarde vence el plazo último que se fijaron antes de concretar la acción en el fuero civil.

Lea más: Campaña de odio fue al puro estilo de la mafia dice diputada Ortega y acusa a Zacarías Irún

Ortega mencionó que el pasado martes, Zacarías Irún se reunió con su abogada, Alejandra Peralta, donde le expresó una supuesta intención de retractarse de sus dicho, sin embargo, ayer la escribana estuvo esperando por 40 minutos al legislador para que ZI se desdiga públicamente, pero, una vez más no se hizo encontrar.

Ante ello, se dejó asentado en el acta esta situación, y consciente de que el senador cartista tiene fueros y que el diputado cartista Rodrigo Gamarra amenazó a fiscales y jueces si “osaban” plantear el retiro de su inmunidad parlamentaria, dijo que esperarán hasta esta tarde como último plazo y, si no hay respuesta, presentarán la querella.