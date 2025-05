Bachi se expone a proceso penal si no acata resolución de la Corte, advierte constitucionalista

Ayer el presidente del Senado, el cartista Basilio “Bachi” Núñez, reiteró que Honor Colorado (HC) no acatará en caso de que la Corte Suprema falle a favor de la exsenadora Kattya González (independiente). Dijo que no está de acuerdo que sean avasallados los derechos del Congreso y agregó que “no existe la recuperación” de la investidura.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Hugo Estigarribia si Bachi no acata una eventual resolución de la Corte favorable a González “tendría que ser procesado penalmente por desacato, porque el desacato a una orden judicial es un delito”, dijo y afirmó que al declararse nula la resolución desaparece la razón por la cual ella perdió la investidura.

“Desde el momento que la Corte le notifica a la Cámara de Senadores, suponiendo que le salga favorable, ahí el acatar es responsabilidad del presidente del Senado, en los casos de Nicanor Duarte Frutos y Horacio Cartes era responsabilidad del cuerpo legislativo porque tenía que haber quorum y eso no se puede obligar, no se le puede obligar a cada uno de los senadores, en este caso el que desacataría tendría que ser el presidente del Senado”, reiteró.

Bachi quiere crear situación favorable para el Senado, dicen

Indicó que lo que está haciendo el presidente del Senado es abrir el paraguas tratando de hacerle saber a la Corte que podría haber un conflicto de poderes. “Él quiere crear una situación favorable al Senado para que políticamente entre comillas la Corte considere que es inútil una resolución favorable a Kattya”, dijo.

El exsenador también respondió al argumento de Núñez para no acatar una eventual resolución favorable de la Corte y dijo que los casos de los expresidentes Nicanor y Cartes son distintos al de Kattya. “Ellos no fueron incorporados porque no juraron ante el cuerpo legislativo. Para jurar se necesita quorum”, enfatizó.

Afirmó que senadores y diputados juraron el 30 de junio cuando se inició el mandato y luego los suplentes que se fueron incorporando y juraron ante sus cámaras. “Ese es el procedimiento de investidura, son proclamados por la Justicia Electoral y son investidos el 30 de junio, Kattya González fue investida, fue incorporada, ella juró como legisladora”, dijo al diferenciarla de Nicanor y Cartes.

Para Estigarribia, Kattya es una senadora incorporada que fue investida y desinvestida por el proceso de pérdida de investidura, dijo y afirmó que los senadores no fueron procesados por abrogarse funciones de la Corte Suprema de Justicia, porque ellos dijeron: “es inconstitucional el reglamento por eso nosotros no aplicamos nuestro propio reglamento”, recordó y dijo que que obligación de ellos es aplicar su propio reglamento.

“Ellos al declarar inconstitucional su propio reglamento usurparon funciones de la Corte Suprema, no hubo procesamiento, está pendiente eso. No hay un fiscal que les haya procesado ni tampoco hay denuncia contra esa mayoría que hizo eso, que para mí es un vacío que la oposición no aprovechó”, dijo el exsenador.