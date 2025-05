Yd no descabalga pese a estar en “órbita” de ataques cartistas

Yd señaló que si bien no definió su futuro político de cara al 2028, también fue categórico al afirmar: “Yo la política no voy a dejar”. Dijo que tras entregar la intendencia, habrá tiempo para pensar en el próximo paso.

“Mi objetivo es entregar la administración al próximo intendente que sea electo, y ahí hay tiempo para pensar, analizar en proyectos futuros, que pueden ser nacionales en 2028”, sostuvo.

Si bien dijo que justamente por estar centrado en terminar su gestión aun no se lanzó a apuntar a otro cargo, él espera ser parte de un proyecto de unidad de la oposición contra la ANR.

Sí reconoció que de momento, no está recibiendo tanta artillería pesada como Prieto, sobre quien el cartismo impulsó un pedido de intervención para quitarlo del cargo, pero no implica que no esté en la mira.

“Yo por lo menos no lo siento (presión extrema del cartismo), cosa que sí se siente sobremanera sobre el colega Miguel Prieto. (...) Yo no digo que no estoy fuera de la órbita, las antenas satelitales están todas activadas permanentemente porque efectivamente molestamos, molesta que se hayan ganado las elecciones de la manera que tuvimos éxito”, dijo.

Acotó que esto no implica que no puedan atacarlo más adelante, sino que hasta ahora han recurrido a “disparatadas”.

“Le escuché en estos días al vicepresidente de la República (Pedro Alliana) haciendo mención a mi gestión y adjudicándonos una responsabilidad sobre el derrumbe de un edificio privado. Creo que ahí se confunden los que pasan la información (...) y le hacen caer en estas disparatadas”, afirmó.