Presencia del director jurídico del IPS en final de la Champions desata críticas en redes

José González Maldonado, más conocido como “Jose’í”, fue visto y fotografiado en la final de la Champions League que se celebró en el Allianz Arena de Alemania el sábado 31 de mayo con una goleada del Paris Saint Germain al Inter de Milán, equipo del que González tenía una remera.

La foto recorrió las redes y generó críticas, especialmente de usuarios que decían que los aportes de los obreros estaban allí, en aquel viaje de González a Europa.

“Con razón no hay medicamentos en el @IPSParaguay Seguro forma parte de los que “ya están mejor”!“, decía otro de los usuarios en la cuenta X.

“Más que generoso este país de los coloretes, el descarado sinvergüenza disfrutando por Europa con la plata del estado mientras tanto por acá los asegurados mendigando atención médica encima sin medicamentos”, resaltaba otro perfil con el nombre de Antonio del Puerto.

José González y el cartismo

El abogado José González es aliado político del “significativamente corrupto” Jorge Bogarín Alfonso, designado así por el Gobierno de Estados Unidos.

También es hermano del procurador general de la República, Marco Aurelio González.

Durante este Gobierno y gracias a su militancia en el cartismo, fue nombrado asesor jurídico del IPS en setiembre del 2023, cargo que ejerce hasta hoy.

Conforme a registros del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de mayo del año pasado, el alto funcionario cobraba G. 22.000.000 por su cargo en la previsional, mientras que por ser docente en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, G. 5.969.465.

Con la suma, sus ingresos mensuales llegarían casi a los G. 28.000.000, según información pública difundida en el portal Datos Abiertos.

Director jurídico del IPS da su versión

Al respecto, González confirmó a ABC Color que él fue a Europa como parte de sus vacaciones y desmintió supuestos datos sobre que contaba con un viático del IPS.

“Estaba de vacaciones y no sé cuál es el problema; ya retorné. No me fui por ninguna misión, salí de vacaciones como en 2011, 2014.... en el código laboral está el derecho a las vacaciones“, comentó.

Sobre las críticas detalló que corresponderían a “perfiles falsos” que incluso podrían pertenecer a funcionarios afectados por denuncias por parte del instituto.

“Son los funcionarios los que se esconden en anonimato; hay más de 20 denuncias contra ellos y seguiremos abriendo más. Eso creo que le molesta a la gente y nosotros vamos a seguir haciendo lo que nos corresponde“, precisó.

