¿La Constitución permite la cadena perpetua? Esto dice el proyectista

Un proyecto de ley que busca elevar la pena máxima por homicidio a cadena perpetua y que adolescentes desde 15 años sean juzgados como adultos es planteado por el diputado Rubén Rubín, tras el presunto feminicidio de Fernanda Benítez en Coronel Oviedo.

“Un hombre como el asesino de Fernanda se debe pudrir en la cárcel, eso es unánime. Esto se debatió en los medios, el Congreso, las redes sociales, basta con salir y hablar con el pueblo, esto es unánime. La gente quiere justicia y no es justicia irse dos o tres años preso por prenderle fuego a tu pareja”, mencionó.

Resaltó que es “mentira” que la Constitución Nacional impida la implementación de la cadena perpetua, uno de los argumentos de los que se oponen a su iniciativa.

Mencionó también que el Estado paraguayo voluntariamente puede desistir de los convenios internacionales a los que se suscribió y que se plantea como el otro obstáculo en contra de su proyecto.

¿Se puede aplicar la cadena perpetua?

Rubín calificó a los que rechazan sus proyectos con estos argumentos de “prodelincuentes, vendepatrias y mentirosos”.

“Si hay un diputado que no quiere la cadena perpetua, él tiene el derecho, pero que no le mientan al pueblo paraguayo, que no digan que no se puede cuando sí se puede; que no digan que la Constitución no permite la cadena perpetua porque sí se puede. Los que dicen que no son aquellos que interpretan la Constitución con los ojos a favor del delincuente”, dijo.

Anunció que este miércoles plantearía el proyecto ante la Mesa Directiva de la Cámara Diputados.

Por otro lado, el diputado manifestó “que se vaya a la puta” hacia el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) por expresarse en contra de su intención y no así con relación al caso de Fernanda.