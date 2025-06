Nenecho anuncia que querellará al contralor Camilo Benítez

Durante su intervención ante la Comisión Especial conformada para debatir el pedido de intervención a la Municipalidad de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez anunció que va a demandar a Camilo Benítez.

“Hoy le toca a Nenecho Rodríguez, mañana le puede tocar a alguno de ustedes, traten de llevarse bien con el contralor, o que él no se enoje. Es un irresponsable, vuelvo a sostener, al traer hechos de otra administración y queriéndome endilgar a mí, tratando de confundir. Ya no creo que sea confundir, sino insultar la inteligencia de la ciudadanía, insultar la inteligencia de los diputados, porque muy fácil es hablar”, manifestó el intendente durante parte de su intervención.

Seguidamente, anunció la demanda: “Lo digo públicamente, voy a querellar a este individuo por mentiroso, manipulador e irresponsable”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El peculiar currículum con el cual Nenecho logró obtener bonos

Nenecho dice que el contralor tiene una “enemistad” con él

En otro momento, señaló que el mismo contralor manifestó la “enemistad” y el “problema personal” que tiene en su contra desde hace cuatro años.

“Antes era muy amigo mío y lo conozco perfectamente. O sea, que podemos decir, a confesión de parte, no lo digo yo, ha hecho declaraciones públicas, incluso ayer en esta Comisión ha manifestado que no existe ningún tipo de vínculo conmigo y agradezco, porque no quiero tener vínculo con esta clase de gente, porque lo conozco muy bien y es mala gente, mala persona, que está dispuesto y es capaz hasta de vender a su madre por intereses”, declaró.

Acotó que no quiere “tomarlo de manera personal ni atacar”, pero necesitaba decir que ni su equipo ni él pueden creer en su objetividad.

Lea más: Contraloría hunde a Nenecho y hasta se queda corta con graves denuncias

Más temprano, el intendente calificó de “mamotreto” el pedido de intervención y, en otro momento, volvió a atribuir sus problemas a la prensa y dijo que es perseguido por controlar a los grupos económicos.

La Contraloría argumentó el pedido de intervención hablando de una presunta lesión de confianza por G. 500.000 millones, nueve reportes de posibles hechos punibles, la negatividad de informar y recurrir al Tribunal de Cuentas y la utilización ilegal de la “Cuenta única”.