Contraloría hunde a Nenecho y hasta se queda corta con graves denuncias

El Contralor General de la República, Camilo Benítez y su equipo desplegaron sendos y graves argumentos ayer ante la Comisión Especial que debe dictaminar sobre el pedido de intervención contra la gestión del intendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, que hoy está citado para realizar su descargo a las 9:30 en la sala de sesiones de Diputados (Cuarto piso).

El punto principal de la serie de hechos que sustentan el pedido de intervención (ver infografía) son los serios indicios de malversación de los G. 500.000 millones en bonos emitido por “Nenecho” con complicidad de la Junta Municipal de Asunción, supuestamente para la realización de obras, cuyo destino es incierto.

“Esto es un claro caso de malversación de fondos, utilizar dinero que pediste para el pago de construcción de 14 obras y la Junta aprueba eso, y él (“Nenecho”) usó para otro fin, es un claro caso de malversación. Ahora el hecho punible de malversación de fondos no existe pero se sostiene en lesión de confianza”, señaló el contralor.

Aclaró que señalan esto en base a la propia “confesión” del intendente Rodríguez, ya que si bien no tuvieron acceso a la documentación, el propio “Nenecho” admitió usar el dinero de bonos destinado a obras para pagar gastos corrientes.

Ante el aluvión de denuncias, los miembros cartistas de la comisión (principalmente Rodrigo Gamarra y Cristina Villalba) hicieron tímidos esfuerzos de tratar de defender a su correligionario, centrando sus consultas principalmente en si la Contraloría pidió verificar el estado de las obras.

El contralor aclaró que eso era imposible, ya que Nenecho bloqueó todo acceso posible a la documentación sobre estos G. 500.000 millones a través del Tribunal de Cuentas, por lo que es imposible determinar inclusive donde están realmente las obras, cuánto se pagó, cómo se adjudicó y otros.

De hecho, Benítez advirtió de que “una vez que se apruebe su ejecución presupuestaria (en el Tribunal de Cuentas) podría caer en lo que se considera cosa juzgada” y quedar blanqueado.

Por ello, el contralor acotó que lo más grave es que “la Municipalidad de Asunción no tiene documentación sobre G. 500.000 millones y hoy en día el endeudamiento es mayor” y que Nenecho, con su mayoría en la Junta, ignoró incluso la advertencia de que esta violando la Ley Orgánica Municipal y un dictamen al utilizar el régimen de “cuenta única” para utilizar del dinero de bonos que debían ser destinado a obras para cubrir gastos corrientes.

“En el caso de Asunción, las observaciones datan del año 2020, donde se le había dicho que la utilización de dinero proveniente de endeudamiento, principalmente de bonos, no se debería utilizar para gastos corrientes porque eso atenta contra la Ley orgánica municipal y esa es una conducta que se fue repitiendo”, dijo.

Nenecho debe concurrir hoy y ayer también se acordó convocar a los concejales de la Junta Municipal para que expliquen su presunta implicancia.

Omisiones hace temer “blanqueo” a Nenecho

Las diputadas opositoras y asuncenas Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) reclamaron a la Contraloría el no haber incluido casos notoriamente graves, como el caso “detergentes de oro” por el cual está ya imputado el intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez o la deuda de G. 7.800 millones con la Caja de Jubilaciones del personal Municipal, ya que al no estar en el pedido de intervención, la Cámara de Diputados no puede analizarlas.

El argumento del contralor Camilo Benítez es que estos eran hechos públicos y que los demás mencionados son suficientemente graves para sustentar la intervención.

Sin embargo, Ortega advirtió que estas omisiones podrían ser dolosas, a fin de salvar a Nenecho.

“Acá tenemos un hecho denunciado que es una décima parte de todas las cuestiones que se le imputan a Nenecho (...). Por eso, nosotros sostenemos que esta nota es una acusación y una defensa y ese es el reclamo que le hicimos al contralor, porque podría servir para un blanqueo”, dijo Ortega.

También se solicitó un “examen de correspondencia” a la fortuna de Nenecho, pero el contralor dijo que no lo considera necesario para este caso.