Cartismo apura proyectos electorales y crecen las denuncias de la oposición

El Comando de Honor Colorado se reunió ayer y allí habría abordado estos proyectos, aún pendientes de tratamiento en el Senado. Esta mañana se hizo pública una nota del bloque cartista solicitando una sesión extraordinaria, la cual ya fue oficialmente convocada.

En el documento presentado no se expone ninguna fundamentación que está firmada por senadores cartistas y sus aliados, incluidos los liberocartistas Édgar López, Hermelinda Alvarenga, Noelia Cabrera, además del senador Colym Soroka, afín al cartismo.

El artículo 130 del Código Electoral establece que la inscripción al RCP -tanto en el país como en el extranjero- debe realizarse del 1 de marzo al 30 de diciembre de cada año, a través de mesas inscriptoras habilitadas de martes a domingo, inclusive feriados en los locales indicados por la autoridad del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

La Cámara de Diputados introdujo un agregado que permite al TSJE establecer, en los años anteriores a elecciones municipales, departamentales o nacionales un corte técnico administrativo dentro del calendario electoral. Este incluiría etapas y plazos para presentar tachas, reclamos y su posterior resolución.

El senador Rafael Filizzola (PDP) calificó de “perverso” y denunció que responde exclusivamente a los intereses de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, presidido por Horacio Cartes (designado “significativamente corrupto” por el Gobierno de EE.UU.).

Filizzola cuestionó que ya hayan limitado el voto de los paraguayos en el exterior, y que ahora buscan seguir cambiando las reglas de juego. “Legislan a medida de sus intereses, limitando la participación electoral, es sumamente antidemocrático”, dijo el senador opositor, quien aseguró que los proyectos son redactados por los apoderados de la ANR.

El senador Eduardo Nakayama (liberal, independiente) también cuestionó las propuestas, señalando que buscan dar mayor discrecionalidad al TSJE y, al mismo tiempo favorecer al oficialismo colorado. “Quieren permitir que hasta el último momento se trasladen electores para las elecciones municipales del próximo año. Están legislando para el presente, cuando las leyes deben mirar al futuro”, dijo.

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) propuso corregir el texto de Diputados para que diga “el año anterior” en lugar de “los años anteriores”, y el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna sugirió que ese ajuste podría hacerse desde la comisión de estilo, para evitar que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados.

Nakayama insistió en que quede constancia de la diferencia de redacción, subrayando que no es lo mismo decir “los años anteriores” que “el año anterior”.

La Comisión de Legislación recomendó -en mayoría- al pleno aprobar el proyecto de ley, mientras que la minoría planteó rechazarlo o modificarlo.

Modificaciones a la ley de Financiamiento Político

Acerca del segundo proyecto de ley, de Financiamiento Político, Nakayama expresó que la norma introduce más burocracia, lo que afectaría especialmente a las pequeñas candidaturas y partidos al efecto de dejar fuera a posibles candidatos replicando prácticas similares a las de Venezuela y Nicaragua.

Además cuestionó que la normativa exige adecuaciones que podrían derivar en inhabilitaciones de 10 años por incumplimiento técnico. “¿Dónde queda la autonomía de los partidos políticos”, se preguntó el senador y dijo que la intención del proyecto es “una locura. Lo hacen para perseguir y perjudicar a eventuales candidatos de la oposición. Es un disparo en el pie”, advirtió.

La senadora Amarilla (PLRA) también cuestionó la ley y recordó que el fallecido Eulalio “Lalo” Gomes ingresó a la Cámara Baja con “plata narco”, pero lamentó que ella haya sido sancionada y no haya sido reconocida por la Corte Suprema de Justicia.

También criticó que la intromisión de la Junta de Gobierno en la redacción de las leyes. “Estamos viviendo uno de los periodos más mediocres del Congreso Nacional. Parece un concurso de mediocridad”, disparó.

Pettengill: “Hay que derogar la ley”

El senador Luis Pettengill (ANR, independiente) fue más allá y pidió directamente derogar la Ley de Financiamiento Político. “Hagamos algo en favor de la democracia y deroguemos la ley. No sirve y no tiene sentido que todos infrinjamos esa ley, porque los montos son absolutamente ridículos. Deroguemos la ley antes de hacer todas estas payasadas que no tienen ningún sentido”, dijo.

Por su parte, el senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), miembro del Comando de Honor Colorado, defendió el proyecto y pidió no ver fantasmas donde no hay. Afirmó que la norma busca formalizar el reconocimiento anticipado de movimientos internos, para que puedan gestionar sus identificaciones tributarias y bancarias antes de inscribir las candidaturas.

Añadió que la norma también pretende que la declaración de ingresos y gastos, así como de intereses vinculados, se presenten únicamente en formato digital para evitar el uso de papel para facilitar su análisis.

En la Comisión de Legislación dictaminaron por el rechazo el senador Pettengill, Amarilla, Nakayama y el senador Ignacio Iramain (independiente). Mientras que dictaminaron aprobar con modificaciones los senadores Galaverna, Derlis Maidana (ANR, HC), Patrick Kemper (ANR, HC) y Carlos Núñez Agüero (ANR, HC).