Congelan transferencias a Nenecho y otras comunas

El titular del MEF, Carlos Fernández, sigue sin transferir recursos a cinco intendentes (ver el cuadro) por no entregar rendición de cuentas cuatrimestrales, no remitir ejecución presupuestaria a la Contraloría y por falta de transferencia de recursos por el 15% del impuesto inmobiliario.

Encabeza la lista el imputado Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC), cuya gestión será intervenida según resolvió la Cámara de Diputados. Nenecho no recibe recursos desde el 2022 debido a que no transfiere los recursos por el impuesto inmobiliario al MEF, entre otras falencias más.

Tampoco recibe fondos Pablino Arévalos Benítez (ANR-HC), de Zanja Pytã (Amambay), desde enero último. En tanto que el año pasado percibió G. 3.312 millones del Tesoro.

El cartista Agustín Ovando, intendente de San Estanislao, no percibe recursos desde enero. Según la planilla del MEF, durante el 2024 recibió G. 1.925 millones pero hasta hoy no rindió cuentas de su uso al MEF. Los liberales también están con falencias. Entre ellos está Fabio Díaz (PLRA), jefe comunal de Juan de Mena (Cordillera), quien dejó de recibir recursos desde enero de 2024 debido a que no rindió cuentas del uso que le dio a los recursos estatales recibidos durante el año anterior. Según la planilla, el MEF le transfirió durante el 2023 un total de G. 1.269 millones.

Mirtha Fernández (PLRA), intendenta de Valenzuela (Cordillera), sigue con la cuenta bloqueada desde el 2021. Está acusada por supuesta lesión de confianza y asociación criminal por una presunta malversación de G. 1.199 millones durante su gestión del 2019.

El MEF distribuyó en mayo pasado a jefes comunales G. 668.407 millones, de los cuales G. 452.608 millones son de royalties y juegos de azar G. 17.343 millones. Del Fondo Nacional de Alimentación Escolar se distribuyeron G. 150.089 millones y, por recursos menores y otros, G. 3.401 millones.