Intervención a Prieto: exigen a los cartistas combatir con la misma fuerza al crimen organizado

En la última sesión de la Cámara de Senadores, cuando Diputados aprobaban la intervención a la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, senadores opositores cuestionaron al oficialismo por la supuesta instrumentalización política de las instituciones y reclamaron acciones concretas contra el crimen organizado.

El senador Rubén Velázquez (Yo Creo) exjefe de gabinete de Prieto antes de ser legislador, lamentó que se estén registrando hechos que, a su juicio, vulneran el sistema democrático. Señaló que, desde el inicio del periodo constitucional, se están interrumpiendo mandatos de autoridades legítimamente electas mediante el sufragio universal.

Como ejemplo, recordó la expulsión de la senadora Kattya González, ocurrida el 14 de febrero del 2024, a la que calificó como “una situación totalmente injusta e inconstitucional” desde cualquier punto de vista.

También expresó su preocupación por la posible interrupción del mandato de Prieto, al considerar que fue elegido por decisión legítima de los ciudadanos esteños. Afirmó, además que el pedido de intervención solicitado por la Contraloría carece de legalidad.

Velázquez pidió que el proceso de intervención se lleve a cabo con objetividad, y que el auditor designado por el Poder Ejecutivo emita un informe veraz y actúe con responsabilidad. Insistió en la transparencia y que no se convierta en un simple trámite.

Exigen firmeza contra el crimen organizado

“Espero que, ahora en adelante, esta misma energía que muestra el oficialismo de llevar adelante sus objetivos sean también con el mismo propósito de erradicar en definitiva el crimen organizado instalado en nuestro país, y con esa misma fuerza combata el tráfico de armas, drogas y que no sea el crimen organizado el que esté estableciendo la hoja de ruta en nuestro país. Necesitamos combatir eso con firmeza y autoridad y espero que esa sea la decisión de este gobierno”, dijo el senador opositor.

Para el senador Ever Villalba (PLRA) la intervención a Prieto no es un hecho aislado, sino parte de una lógica que, cuando el oficialismo no gana en las urnas, recurre al uso de organismos y los utiliza como ”garrote", entre ellas al Ministerio Público, el Poder Judicial, a la Contraloría, a la Policía y cuantos órganos del Estado tenga a su alcance.

“No podemos seguir copiando esos modelos y en Paraguay regresar a ese tiempo oscuro que queremos olvidar, que fue la época de la dictadura. Hoy están designado fiscales y jueces a la medida y a la voluntad de un grupo que esta gobernando en nuestro país y eso no puede ser”, advirtió.

Villalba quien aspira a presidir el PLRA, hizo un llamado a su partido y a la ciudadanía a “romper el silencio” y reaccionar: “Hay que salir a las calles si es necesario, dejas atrás los pactos bajo la mesa y salir a defender la democracia”.

Advierten de un nuevo Plan Cóndor

Por su parte, la senadora Esperanza Martínez (Frente Guasú) recordó que América Latina sufrió durante décadas regímenes dictatoriales en los que la persecución política implicaba cárcel, exilio, desapariciones forzadas y tortura. Sostuvo que ese modelo marcó la cultura del autoritarismo en nuestro país.

“Hoy en América Latina viene con un nuevo Plan Cóndor, que es usar el lawfare político (acciones judiciales contra un grupo político) para aniquilar a los adversarios y comenzamos con Lugo”, dijo al recordar otros casos y mencionar el caso de la exsenadora González (independiente).

Denunció que el oficialismo no se conforma con “robar la democracia” mediante amenazas a funcionarios públicos y coacción a empresarios, sino que también busca cambiar las reglas de juego para que siempre favorezcan al Partido Colorado. “El viernes volverán a hacerlo”, sostuvo.

“Pobre Miguel Prieto, es el siguiente aniquilado así como le aniquilaron a Mario Ferreiro que resultó ser inocente. Se puede aniquilar a uno, a dos o tres, pero no se puede callar la rebeldía del pueblo, la indignación del pueblo y nosotros vamos a estar allí con ellos y vamos a triunfar mas temprano que tarde”, dijo la senadora.

Cruce por de palabras entre Celeste y Lizarella

La senadora Celeste Amarilla (PLRA) se preguntó que mas se puede esperar del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR, HC), en cuyo municipio, específicamente en la Codeni se vendía y traficaba cocaína. La senadora Lizarella Valiente (ANR, HC) defendió a su marido y dijo que las responsabilidades son individuales y que es una funcionaria la involucrada.

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC) también defendió a Nenecho e incluso lo llamó amigo. Dijo que intendente capitalino nunca se cerró a una auditoría y cuestionó que Prieto se escude en todo se trata de una persecución política.