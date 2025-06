Promesa incumplida de Peña: Obras en terapia neonatal del Hospital de Itauguá llevan dos años paralizadas, denuncia senadora

La exministra de Salud y actual senadora del Frente Guasu, Esperanza Martínez, recordó el segundo aniversario de la promesa incumplida del presidente Santiago Peña, quien junto con su esposa, Leticia Ocampos, en el 2024, compartieron su experiencia, a través de un vídeo, en el que manifestaron su indignación y sorpresa luego de visitar el Hospital Nacional de Itauguá.

“Mas allá del video y de la propaganda política muy emotiva, el hospital sigue abandonado”, dijo Martínez y exhibió unas imágenes del estado en que se encuentra actualmente el Hospital Nacional, al que llamó el “buque insignia en el Paraguay”.

“Las obras se reiniciaron, pero luego se suspendió porque el Ministro de Economía (Carlos Fernández Valdovinos) no le da plan de caja para infraestructura al Ministerio de Salud”, cuestionó.

La senadora opositora lamentó que en cambio sí exista plata para construir nuevos hospitales, incluso fondos de Itaipú, donde -según dijo- no existe el control de los gastos, malversación y exceso de precios.

Exhibió fotografías de la sala de acceso a la sala de cirugía, también mostró basura y abandono en uno de los pasillos. Afirmó que dos años después el lugar se encuentra en la precariedad más absoluta.

Lamentó que la salud pública esté en crisis y olvidada de las políticas públicas. La exministra de Salud indicó que con esa misma calificación se encuentra el sistema sanitario por los casos de influenza. Cuestionó que no exista una campaña nacional y con la cobertura esperada esté en sus peores indicadores.

También repudió que en nuestro país alguien se tenga que morir o se tenga que producir una tragedia para tener parches de políticas públicas. “Se tuvo que morir María Fernanda para discutir la violencia de las mujeres, el feminicidio y la situación de los adolescentes”, manifestó.

Indicó que el resultado, cuando no se cumplen las metas en salud pública, es mayor enfermedad, muerte, internación y gasto. Indicó que en nuestro país es muy caro cubrir los medicamentos y lamentó que no exista interés para tener políticas claras.

“No hay un solo día que en este teléfono no suene para que alguien me diga: quiero tal cosa para el sistema de salud, no hay cama, terapia, medicamento oncológico, el resonador”, dijo y reconoció que tuvo que hablar con las autoridades para que un niño acceda al estudio.

Afirmó que están en tiempo de crisis y abandono y lamentó que exista un silencio de las autoridades y cuestionó duramente al MITIC (Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación) porque no exista una sola campaña de salud, sea para luchar contra la influenza o se conozcan los programas.

“No hacer políticas públicas es muy caro en países pobres, porque no solamente se llevan los años de vida humanas, sino las cabezas de las familias”, lamentó. Además, cuestionó la ausencia de un estado indiferente.

Pidió a la ministra de Salud, María Teresa Barán, que atienda su teléfono y que cuando sea convocada por el Senado acuda. “Necesitamos que ella como funcionaria pública acuda. Necesitamos políticas públicas para la gente”, agregó.

Falta de ambulancia

El senador Mario Varela (ANR, independiente) denunció que hace unos meses se entregó una ambulancia al Hospital Distrital de Caaguazú y que en 48 a 72 horas se volvió a retirar. Mencionó que de ese hecho ya transcurrieron seis meses y que esa ambulancia sigue sin retornar al nosocomio.

“Hago una crítica constructiva para que el sistema de salud corrija este tipo de situaciones como la ambulancias, que son servicios que pueden marcar la vida o la muerte con este tipo de situaciones. Solicito al Ministerio de Salud que dé una respuesta y que devuelvan las ambulancias donde correspondan”, concluyó.