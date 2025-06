Diputados se suman al vacío al informe de Santi Peña y le “enseñan” coloradismo

Esta mañana, los cinco legisladores de YoCreo anunciaron su inasistencia al informe del Presidente de la República, Santiago Peña ante el Congreso, marcada para mañana a las 20:00 como forma de protesta política, a lo que ahora se sumaron los 9 diputados de la bancada PL del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y dos de tercer espacio (pero podrían adherirse más), Johanna Ortega (Partido País Solidario) y Raúl Benítez (Independiente).

Mañana antes de la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se terminarán de definir los restantes bloques opositores: falta la postura de 7 de la bancada A del PLRA y 5 de la bancada liberal C, así como otros del tercer espacio, aunque la mayoría está tendiente a no ir.

El diputado Rodrigo Blanco (PLRA) confirmó que la Bancada PL ya comunicó su inasistencia y mañana responderán las restantes liberales. Por su parte, los diputados Ortega y Benítez hicieron lo propio a través de un comunicado, donde explican los motivos de su decisión.

Los diputados opositores incluso parafrasearon al fundador del Partido Colorado, Bernardino Caballero, “el centauro de Ybycuí”, una frase que se le atribuye a este y que tal vez Peña no conoce por su pasado reciente de liberal.

“‘Primero la patria, después el partido’. Esta frase no es nuestra, Presidente, es del Gral. Bernardino Caballero, fundador de su partido”, le remarcando, enfatizando en que con su ida primero ante la ANR, pero más aún con su gestión, Peña ha demostrado que primero estas sus negocios y sus amigos, y luego la ciudadanía.

“Fuimos testigos de cómo el Poder Ejecutivo, en detrimento de su rol constitucional como Poder del Estado, fue reducido al nivel de una secretaría más en la estructura de un patrón insaciable” al ir a rendir cuentas primero ante la ANR y ese acto resume su gestión y que ”el único a quien le importa rendir cuentas es al Presidente de la ANR".

Enfatizaron que en contrapartida, Peña ha despreciado a la oposición, pero sobre todo a la ciudadanía, que “sigue sin encontrar respuestas a las necesidades en materia de salud, educación, vivienda, transporte, seguridad, derechos laborales, justicia, lucha contra el crimen organizado y muchas otras intencionalmente ignoradas por este Gobierno”.

También resumieron estos dos años de mandato, como un "absoluto desprecio del Presidente, Santiago Peña, a la institucionalidad del Estado, la Constitución Nacional, al Congreso Nacional y a la pluralidad de ideas".

Finalmente, dijeron que no van a participar, porque “no vamos a legitimar un acto vacío y mentiroso, porque entendemos que para él, claramente, la rendición de cuentas ante el Congreso Nacional no tiene valor”.