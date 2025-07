Esperanza Martínez cita los temas que Peña no tocó en su informe

El presidente Santiago Peña dio ayer su segundo informe de gestión ante el Congreso, con la ausencia de algunos legisladores de la oposición, entre ellos la senadora Esperanza Martínez (FG).

La legisladora enumeró los temas que el mandatario “omitió” mencionar en su presentación.

Como primer punto, resaltó las negociaciones paralizadas con Brasil sobre el tratado de Itaipú.

“El estudio del anexo C del tratado no es una prioridad para su gobierno porque probablemente ya se negoció todo y nosotros no nos enteramos”, dijo.

Viajes reiterados de Peña

También mencionó que Peña no dio a conocer cómo se transformó sus reiterados viajes al exterior en inversiones “para que se justifique el gasto”.

En cuanto a políticas sociales, Martínez cuestionó que el informe de gestión del mandatario cartista refiere sobre 9.000 títulos de viviendas entregadas, “pero no aclara dónde”.

No habló de la corrupción de su gobierno

“Se olvidó hablar de la corrupción de su gobierno”, señaló como otro punto que el jefe de Estado omitió en su informe.

“Los negocios ligados a su entorno y de dudosas transacciones que están ligadas a su grupo económico, de su casa, su helicóptero y su crecimiento patrimonial… lucha contra la corrupción, nada”, resaltó.

Macroeconomía no se traduce a vida cotidiana

La senadora, a su vez, cuestionó que Peña no habló sobre la insuficiencia presupuestaria de varias instituciones, algunas vinculadas a salud y al rubro social.

Afirmó que la omisión de Peña sobre estos temas es grave porque “tienen que ver con la calidad de vida de la gente”.

“El transporte público hay una promesa de una ley, del salario mínimo, del incremento de los alimentos, de la falta de formalidad que llega al 70%. Eso quiere decir que la macroeconomía no se traduce en la vida cotidiana de los paraguayos”, expresó.