Horario único en Paraguay “no le beneficia a nadie”, afirma diputado

El diputado colorado cartista Édgar Olmedo (ANR, B) presentó formalmente su proyecto para derogar la Ley N° 7354/2024 que “establece el horario oficial en Paraguay”. Es decir, para retornar al viejo sistema de un horario de verano y otro de invierno.

Su colega liberal Freddy Franco anunció que acompañará el dicho proyecto, que precisó aún se encuentra en estudio por las comisiones de la Cámara Baja.

Afirmó que quedó demostrado que el horario único no beneficia a ningún sector, sino que perjudica, principalmente, a la población estudiantil que se moviliza a oscuras durante la mañana para irse a las instituciones educativas.

“Está demostrado y se probó en el Paraguay que este cambio de horario no funciona, no le beneficia a nadie, como a lo mejor si le perjudica en algo a algunos. No tengo problemas de despertarme con la luz diurna e irme a trabajar, pero hay clases de la sociedad que necesitan de la luz solar para desplazarse con más comodidad. No entiendo del porqué cambiar el sistema que si nos funcionó hace muchísimo tiempo y dedicarnos ya a otros temas que de verdad le pueden afectar a la gran mayoría”, dijo.

Hay temas más importantes

Franco cuestionó que se aborden este tipo de temas en la agenda legislativa cuando -dijo- hay otros más relevantes. El principal propulsor del proyecto había sido el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez.

“Creo que debemos ser más serios y dejar de manejarnos por gente del exterior que tiene otras formas de desenvolverse. El sol ilumina de una manera diferente en otros puntos del planeta. A nosotros nos conviene el cambio de horario cada vez que hay el cambio de estaciones”, expresó.

¿Hay votos para volver al horario único?

El legislador liberal refirió que desconoce si hay votos para aprobar el proyecto de derogación. Mencionó que “hay muchos diputados a favor y otros indecisos” e indicó que aún no se definió ni siquiera si sería tratado esta semana.

Así también, anunció que planteará ante la Mesa Directiva de la Cámara para buscar apoyo de más sectores.